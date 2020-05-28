父子相依居豬圈工寮 善化慈濟為4戶弱勢者修屋

慈濟基金會台南善化聯絡處志工為預防長者或身心障礙者因居家環境動線不良或照明不足跌倒，連日來為善化溪美社區4戶長者居家安全進行修繕，其中一戶借住豬圈工寮棲身，居處簡陋不堪，令人憐憫不已。

慈濟善化志工洪清坤表示，此次修繕重點為室內照明改善、浴廁安裝安全扶手、無障礙坡道等，煙霧警報器則提報消防單位評估，修繕團隊除慈濟志工陪伴長者外，施工水電工與水泥工都是來自社區愛心者。

而這次4戶修繕對象，其中2戶為環保志工、一戶為隔代教養，另戶林姓低收入戶父子，居處環境與生活都相當艱辛。

每天探視林姓父子的志工王鵬統說，86歲林姓老翁早期是鐵工，數十年前妻子離家，與患有小兒麻痺兒子相依為命，沒想到，兒子後來中風形同植物人，生活更清苦。

而林姓老翁原有塊土地，10年前借貸給朋友卻慘遭法拍，父子一度流落街頭，溪美里長施富卿協助申請低收入戶，並向里民借豬舍工寮安置林姓父子，慈濟基金會將父子列為居家關懷戶。去年老翁健康況狀出問題，無法再照料中風臥床的兒子，由社會局安排居服員，一周3天幫中風的兒子洗澡。

本月22日，林姓老翁因肺積水昏倒，剛好被前往關懷的王鵬統發現及時緊急送醫，擔心兒子無人照料，堅持出院。