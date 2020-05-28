雨水挹注農業用水 烏山頭和白河水庫區二期作順利供灌

嘉南農田水利會表示，今年年5月20日召開曾文-烏山頭水庫暨白河水庫第二期作水稻灌溉措施會議檢討，擬定109年第二期作灌溉期程如下，籲請輪值灌區內會員預作準備並配合施灌日期與秩序，以節約水量。

曾文-烏山頭水庫灌區計分六組陸續輪流供灌，總計畫灌溉面積4萬1283公頃：(一)第一、二組合計灌溉面積1萬2489公頃，訂自109年6月17日起開始供灌；(二)第三組灌溉面積8257公頃，訂自109年6月26日起開始供灌；(三)第四組灌溉面積4831公頃，訂自109年7月6日起開始供灌；(四)第五、六組合計灌溉面積1萬5706公頃，灌溉日期暫訂自109年7月16日起開始供灌。

白河水庫灌區總計畫灌溉面積3245頃，配合水庫蓄水狀態：（一）東山、糞箕湖二灌區，合計灌溉面積972公頃，訂自6月22日起供灌；（二）頭前溪灌區，灌溉面積994公頃，訂自7月1日起供灌；（三）白水溪灌區，灌溉面積912公頃，訂自7月6日起供灌；（四）詔安厝灌區，灌溉面積141公頃，訂自7月1日起開始供灌；（五）馬稠後灌區，灌溉面積226公頃，訂自7月11日起開始供灌。