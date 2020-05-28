快訊

蓋齊公園7年後：「土耳其之春」的平反謀算？

「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

雨水挹注農業用水 烏山頭和白河水庫區二期作順利供灌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
嘉南農田水利會公告二期作將順利如期供灌。圖／嘉南農田水利會提供
嘉南農田水利會公告二期作將順利如期供灌。圖／嘉南農田水利會提供

嘉南農田水利會表示，今年年5月20日召開曾文-烏山頭水庫白河水庫第二期作水稻灌溉措施會議檢討，擬定109年第二期作灌溉期程如下，籲請輪值灌區內會員預作準備並配合施灌日期與秩序，以節約水量。

曾文-烏山頭水庫灌區計分六組陸續輪流供灌，總計畫灌溉面積4萬1283公頃：(一)第一、二組合計灌溉面積1萬2489公頃，訂自109年6月17日起開始供灌；(二)第三組灌溉面積8257公頃，訂自109年6月26日起開始供灌；(三)第四組灌溉面積4831公頃，訂自109年7月6日起開始供灌；(四)第五、六組合計灌溉面積1萬5706公頃，灌溉日期暫訂自109年7月16日起開始供灌。

白河水庫灌區總計畫灌溉面積3245頃，配合水庫蓄水狀態：（一）東山、糞箕湖二灌區，合計灌溉面積972公頃，訂自6月22日起供灌；（二）頭前溪灌區，灌溉面積994公頃，訂自7月1日起供灌；（三）白水溪灌區，灌溉面積912公頃，訂自7月6日起供灌；（四）詔安厝灌區，灌溉面積141公頃，訂自7月1日起開始供灌；（五）馬稠後灌區，灌溉面積226公頃，訂自7月11日起開始供灌。

水庫 白河 農田水利會

延伸閱讀

友訊更改股東常會日期 證交所重申：違規

淡水公司田溪砌石護岸 打造334米親水步道

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

驚險！大雨淹沒道路 飼料車翻覆 駕駛自行脫困

相關新聞

雲林古坑柑橘著果不佳 果農望樹興嘆盼爭取救助

雲林古坑是生產柳丁、茂谷柑等柑橘類的重要產區，但今年春季降雨量低，原應於3月至4月開花著果的果樹，今年出現著果不正常的狀...

父子相依居豬圈工寮 善化慈濟為4戶弱勢者修屋

慈濟基金會台南善化聯絡處志工為預防長者或身心障礙者因居家環境動線不良或照明不足跌倒，連日來為善化溪美社區4戶長者居家安全...

23.5度太陽轉身處 嘉義縣首座天文AI實驗教育學校誕生

中央氣象局預報，6月21日將出現日環食，環食帶橫跨台灣本島，嘉義可見最長的環食現象；嘉義縣水上鄉北回國小，是全世界唯一在...

6月1日解禁 7月起住遊雲林可抽汽車

國內新冠肺炎疫情已連續45天沒有本土新增案例，中央疫情指揮中心規畫於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，雲林縣長張麗善昨天宣...

獼猴損農 農民頭大 衝突難解

台南市南化山區林姓果農聽到獼猴就搖頭，他表示，每到龍眼和芒果期，獼猴毀損收成是很困擾，但多用沖天炮嚇牠或養狗驅趕，南化區...

好學橘／60歲迷上太極拳 拚出冠軍

嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，60歲偶然機緣學太極拳，一打拳就上癮，樂此不疲，練拳短短3年多，前年首...

斜槓人生／社工員假日做新秘 「平衡」心情

投入社工達10年的賴瓊文，因對新娘秘書工作有濃厚興趣，3年多前兼差跨行投入此幸福產業，除稱職扮演好自己角色，也多了業外收...

不滿被砍傷還遭誣衊 嘉邑行善團董座、執行長 辭職自清

嘉邑行善團前總幹事王貴禾，去年10月持菜刀砍傷顧問邱楹棟，嘉義地檢署昨依涉嫌殺人未遂罪起訴，行善團理事長蔡萬華及顧問邱楹...

嘉市動保園區涉弊案 市府派副處長、科長監督

嘉義市動物保護園區黃姓約聘員及賴姓女志工涉嫌偽造棄養切結書、竊占園區物資，被檢方聲押，法院裁定黃交保3萬元、賴交保5萬；...

邀陳時中到嘉義縣行銷觀光有譜 翁章梁臉書貼兩人合照

最強業配王，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中成為觀光大使。繼上周末到墾丁示範旅遊後，各縣市首長都強力邀約；嘉義縣長翁章梁...

再不搶救就全消失！台南文史界提報火車站周邊文化景觀

台南市鐵路地下化工程進行中，未來從日治時期至今的鐵道景觀將全部拆除、僅存台南火車站，台南文化守護行動聯盟最近向文化資產管...

影／旅遊超前部署 20家旅行業者台南踩線

疫情趨緩國旅商機湧現，包括雄獅近20家國內旅遊業者今下午南下台南踩線，台南市長黃偉哲到場表達歡迎，還親自餵食愛文芒果，希...

熱門新聞

來當微電影主角 台中少年警察隊邀學子一起「shoot」

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

紓解淡水塞車噩夢 淡北道路最快110年動工

滂沱大雨過後 高雄副市長李四川：清淤治水見效

影／口罩管制將解禁 華新觀光工廠擬6月6日重新開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。