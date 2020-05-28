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雲林古坑柑橘著果不佳 果農望樹興嘆盼爭取救助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林古坑今年春季降雨量低，原應於3月至4月開花著果的柑橘類果樹，今年出現著果不正常的狀況，雲林縣動植物防疫所邀集專家學者與農民會談，期找出有效方法改善困境。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑今年春季降雨量低，原應於3月至4月開花著果的柑橘類果樹，今年出現著果不正常的狀況，雲林縣動植物防疫所邀集專家學者與農民會談，期找出有效方法改善困境。記者陳苡葳／翻攝

雲林古坑是生產柳丁、茂谷柑等柑橘類的重要產區，但今年春季降雨量低，原應於3月至4月開花著果的果樹，今年出現著果不正常的狀況，導致生長受抑制，對此，雲林縣動植物防疫所邀集台灣大學教授洪挺軒、台南區農業改良場副研究員陳昇寬與農民會談、交流意見，期找出有效方法改善困境。

陳昇寬指出，柑橘類在每年3、4月開花後著果，掛在果樹上吸收陽光長達6、7個月，每年只有一收，今年著果情形異常，除極端氣候影響，農民也可靠田間管理改善狀況。

洪挺軒表示，建議農民可從調節水份及養分物著手，但若使用植物生理調節藥劑，改變了植物生理現象，恐會使植物生長勢轉弱，建議農民應審慎選擇農委會所推薦的農藥，以免使用效果不彰，反而造成失收或求償無門的困境，也不利來年生產量。

動植物防疫所說，今年春季山區雨量明顯偏少，日前屢屢接獲農民反柑橘著果嚴重異常，此情形應屬農業天然災害救助範疇，縣府將展開調查，了解農友實際損失，若符合災害損失標準，將全力協助農民向中央爭取農業天然災害現金救助。

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