23.5度太陽轉身處 嘉義縣首座天文AI實驗教育學校誕生

中央氣象局預報，6月21日將出現日環食，環食帶橫跨台灣本島，嘉義可見最長的環食現象；嘉義縣水上鄉北回國小，是全世界唯一在北回歸線上，又以「北回」命名學校，經縣實驗教育審議委員會認可，109學年度將轉型為以天文AI為教育理念公辦公營實驗教育學校。

北回國小有鄰近北回歸線太陽館優勢，6月21日將在太陽館園區辦日環食觀日嘉年華，校方將太陽館資源結合學校課程，長期在天文觀日、賞月、看星與太陽魔法探究投入許多努力。

未來，北回將AI作為實驗學校主軸，以天文觀測為基礎，以生活問題為學習導向，將天文加入AI元素，讓孩子運用智能機器，模擬探索。AI實驗課程有專屬「特色素養課程」、「天文探索課程」、「AI創客課程」等。

以主題式課程規畫不同學習階段的縱向連結及橫向統整，讓孩子認識邏輯程式語言、大數據擷取、互聯網運用、機器決策樹學習等更深層的AI原型。培養孩子發展專注、實作、深思、合作、發表等五大原力素養，期許孩子未來成為具智商、愛商、數商與信商的AI新世代，「學習AI，與我共好」。

轉型前的北回曾獲教育部「營造空間美學與發展特色學校」特優獎、教學卓越銀質獎、108課綱前導核心學校等，「績優學校為何想轉型？」校長蔡明哲說，「北回一路走來，嘗試在政策前端，這次想實驗的不是教育部特定政策，而是為北回孩子擘劃未來想像願景」。