獼猴損農 農民頭大 衝突難解

台南市南化山區林姓果農聽到獼猴就搖頭，他表示，每到龍眼和芒果期，獼猴毀損收成是很困擾，但多用沖天炮嚇牠或養狗驅趕，南化區長洪正國也說，南化很少看到農民用捕獸夾，以前農業局曾補助誘捕籠但效果不好，農民也曾用過假人，但獼猴根本不怕，反而嚇到自己，台灣獼猴從低海拔到高海拔都經常可見，烏山獼猴保護區吸引遊客效果也有限，因群族已太多，建議不要太過度保護。

林姓果農說，據了解，烏山一帶的台灣獼猴數量增加太多，已分成3大族群，一群約有100多隻，在獼猴區因有固定餵食比較不會到果園吃水果，但其他的猴子就會到果園不分有無成熟亂咬一通，也會進入住家找東西吃，是不勝其擾。

洪正國指出，受損的以龍眼和芒果居多，但只是損失部分收成，農民只是覺得困擾多半不會傷害獼猴，但也建議不要過度保護，以免人猴衝突越演越烈。

台南市府動保處動物組長周俊男表示，已明文立法禁止使用及買賣捕獸夾，目前常見傷害動物的都是以前舊有的，加上境外也可購買，查緝上很困難，即使在果園查到捕獸夾也難以證明是園主所行，舉證困難導致仍不時傳出捕獸夾傷害動物事件，但比起以往已減少很多，目前只能從教育及觀念上改變，台灣獼猴損害果園作物引發的人猴衝突，希望大家本著「這是一條生命」用其他方式來防制，一旦發現使用及販售捕獸夾也鼓勵檢舉。