台南火車站周邊提報文化景觀 文資處29日現勘
台南文化守護行動聯盟推動台南鐵道文化保存，於5月向台南市文化資產管理處提報台南車站周邊暨鐵道線群為文化景觀，希望能整體性保留，文資處將於29日進行現勘。
台南文化守護行動聯盟指出，台南鐵路地下化工程進行中，未來將新建地下化車站。依目前規劃，只有舊車站及第一月台會保存下來；但包括第二月台、沿線軌道遺構與構件、火車轉盤、大北門城垣、壽陸橋、東門驛、光華街鐵路橋、月見溪鐵路橋、沿線卵石邊坡等文化地景，都恐將消失。
聯盟指出，日治時期縱貫鐵線所建設的7個大車站中，台南與台中是唯二縱貫線穿過城界，並將車站設置於城內的都市。縱貫線在台南由城東破牆而入，沿城內東郊南行，又破城牆而出，當鐵道建設穿過城界後，隨即帶動城市邊界的改變。台南車站、月台及鐵道線群、沿線橋梁，是最能代表日治至近今在台南市發展的歷史場域。
台南市文化資產管理處長林喬彬表示，文資處接獲台南文化守護行動聯盟的提報後，安排於29日上午進行現勘，再由委員研議所提報的景觀、物件是否符合條件。若確認符合，則將會列冊追蹤，並依程序進行後續審查。
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