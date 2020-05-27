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嘉義市警局科長停車不需抽籤 警長：一級主管責任重

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市警局停車採抽籤制，引起部分基層員警不滿。本報資料照片
嘉義市警局停車採抽籤制，引起部分基層員警不滿。本報資料照片

嘉義市警局停車5月20日起採抽籤制，嘉義市議員張榮藏今天質詢時指出，科長以上不用抽籤，基層員警卻要，造成基層覺得被歧視，甚至官警對立，應設法改善不公平現象。市警局長張樹德回應，從民國92年警局新大樓成立以來，就給一級主管停車位，一級主管責任重，上下班不見得固定，因此沒理由要他們再抽籤。

嘉義市警局共有900多名員警，在警局內部上班的員警共有450人，但只有300多個停車位，部分員警會占用車位，因此採抽籤制，部分員警反映沒車位還要到外面租停車格，市議員凌子楚本周一在議會質詢停車問題，張榮藏今天也請張樹德到備詢台質詢。

張榮藏指出，這種停車「二分法」，等於是說科長很忙，基層員警很輕鬆，否定基層員警維持治安的辛苦，若是說刑警大隊、少年隊、保安隊、婦幼隊和交通隊等科長等級的隊長，不需抽籤還說得過去，畢竟他們內外都要兼顧，但其他科長多辦內勤業務，怎麼可能比基層員警忙。

張樹德表示，給一級主管停車位行之有年，有時主管會被臨時召回，例如災害應變中心成立時，但基層員警多半不需要，主管上下班不固定，例如後勤科最近在覓派出所新址，需要在外奔波，若回來又要找車位，會很困擾；且在外縣市警局，也多給予一級主管停車位。

有基層員警反映，如果違規停車要移後勤科登記列管，由督察科先劣蹟註記並書面通知行為人告誡，再犯移人事室議處告誡，三犯停止停車權利一年，警局至少一天派3至4次長官到地下停車場巡查，「好像把員警當賊」。

還有員警說，最近下雨天，部分外勤單位員警假日或晚上上班，地下室空空盪盪，卻因沒抽到籤不可開車進警局，造成員警不便，真的很無奈。

張樹德說，地下停車場共釋出64%，共168個汽車停車格抽籤，若沒抽到籤的94個人一律給予機車停車格，加上抽到汽車停車格的人放棄，選擇機車停車格，一共釋出3百多個汽車和機車停車位，已經盡量符合在警局內部上班的人。

張樹德說，為避免員警把車位當自己家停車場占用，才利用制度管理，上半年沒抽到汽車車位的人，下半年一律會有汽車車位，會再請後勤科統計員警都騎何種交通工具，盡量達到公平。

嘉義市議員張榮藏（右起）今質詢嘉義市警局長張樹德停車問題。記者李承穎／翻攝
嘉義市議員張榮藏（右起）今質詢嘉義市警局長張樹德停車問題。記者李承穎／翻攝
嘉義市警局停車採抽籤制，引起部分基層員警不滿。本報資料照片
嘉義市警局停車採抽籤制，引起部分基層員警不滿。本報資料照片

嘉義 停車場

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