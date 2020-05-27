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嘉市動保園區涉弊案 市府派副處長、科長監督
嘉義市動物保護園區黃姓約聘員及賴姓女志工涉嫌偽造棄養切結書、竊占園區物資，被檢方聲押，法院裁定黃交保3萬元、賴交保5萬；市府建設處長陳光興指出，為避免未來有類似弊端，園區內所有規定拉高等級，科長及副處長每周2天以上到園區內監督。
檢方指出，2人涉及將屬於動物收容所的飼料、藥品等財物，搬運至嘉義市東區市宅街某動物守護協會使用，還偽冒他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」，呈現民眾拾獲棄養貓等動物假象，依侵占公有財物、偽造文書等罪送辦，因涉串證、逃亡等理由聲押。
陳光興表示，未來園區物資由專人管理，非專人不得任意移動物資，另外切結書也要經由農林畜牧科認證才算數，以往園區負責人都在市府，未來會派遣到園區內直接管理，另外科長每周去督導三天，副處長每周去督導2天，防止弊端再發生。
陳光興表示，園區內確實有進駐民間團體的志工，未來要加強管理，請他們遵守各種規範。
全案緣起是園區獸醫師陳政興向政風處檢舉，他日前也在市議員陳家平陪同下，開記者會指控園區內人員偽造棄養切結書、偷竊物資等情事。
陳家平說，獸醫師檢舉後，遭受園區內人員霸凌，導致壓力過大掉牙齒，但過了很久卻未見市府處理，才會訴諸媒體，希望市府未來可以加強管理園區，別再發生類似情形，甚至讓愛護動物的的愛心被濫用。
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