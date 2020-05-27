大林總預算案至今未通過 鎮長:已請縣府介入處理

嘉義縣大林鎮年初因今年度總預算未通過代表會審議，導致鎮立圖書館新建計畫、防疫措施等業務礙於經費無法實施，4月大林鎮公所行文請嘉義縣政府介入協助處理，大林鎮長簡志偉表示，今年已快過半，總預算案卻還沒有結果，希望縣府能早日為鎮民爭取解決此事。

簡志偉表示，因疫情關係，鎮民代表會定期大會延期至昨天才結束，鎮公所排定了5個審查議案，其中一項即是總預算案，但代表會不同意審查總預算案，鎮公所於4月根據地方自治法規定，因3個月內總預算案持續未通過，行文請上級單位嘉義縣政府協助介入調查，並需於1個月內提出回應。

嘉義縣民政處副處長黃本富表示，縣府收到大林鎮公所的行文後，請公所提供去年總決算的細節、執行情形，以及今年預算的相關資料，並請代表會提交針對鎮公所總預算案的想法及意見，目前雙方提供的資料已幾乎完備，預計近期會與主計處及財政稅務局舉行內部會議，討論出最佳解決方案。

大林鎮民代表會主席謝明瑞表示，多數鎮民代表認為，公所今年編列的總預算比去年增編1798萬多，且部分預算項目說明不清，恐有浮編之嫌，代表會請公所將不必要開支刪減後再重新審議，但公所於第2、3次會議提交的總預算案卻都沒更改，也不願說明編列原因，以監督公所的立場，眾代表無法接受。