盼疫情凍漲 台南送指揮中心冷凍肉粽
截至今天，全台連續45天沒有新冠肺炎本土病例，台南頂長社區動員40多名阿嬤共組「千歲團」，包了2000顆粽子送到指揮中心慰勞防疫團隊，以「冷凍肉粽」盼疫情「凍漲」。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中宣布，台灣今天無新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，連6天零確診、連45天無本土病例，目前累計441例。
根據指揮中心統計，昨天新增310例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報7萬1405例（含7萬330例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊；確診個案中7人死亡，419人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
隨國內疫情降溫，指揮中心記者會搖身一變成為農產品直播平台，西瓜、玉荷包、石斑魚等各縣市土特產紛紛搬到記者會現場，也讓陳時中被網友封為最強業配王。
陳時中笑說，他只是幫忙敲邊鼓，他樂意幫忙，只要大家開心就好，也不忘說明今天「託播」的是用台南好米做的粽子，和台北平時吃的米很不同。
由於國內已連過好幾個潛伏期沒有本土病例，陳時中近日也宣布將於6月7日起解除多數防疫措施，未來不再規定梅花座、場所人數限制，但社交距離、個人防護仍不能少，疫情記者會也將從每天一次回歸一週一次。
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