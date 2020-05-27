烘焙幸福好滋味 台南郵局傳愛錦湖國小

關懷偏區學童，台南郵局與育德工家今來到北門區錦湖國小帶領小朋友學做餅乾，品嘗到自己製作的餅乾，小朋友開心不已，累積更多成就感。

錦湖國小這幾年積極發展校訂烘焙課程，讓學童有機會提早接觸職訓探索，發掘自己的興趣，該課程在校內深受學生喜愛，能親手製作及品嘗，都非常期待。

台南郵局說，秉持社會責任，協助錦湖國小偏鄉學童，今由錦湖國小校長周志強及育德工業家事職業學校餐飲科主任李旭娥與錦湖國小學童一起手做餅乾，過程趣味互動，每位學童學有所成、精巧手藝，課後共同享用剛從烤箱出爐熱騰騰的手工餅乾。

除手作餅乾外，台南東區河童居酒屋老闆娘亦在現場製作壽司為偏鄉學童加菜，學甲國樂社團長梁昭美也揪集好友共5人捐贈學校校務發展經費1萬2000元，希望喚起各界關懷偏區學童。