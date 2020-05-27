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邀陳時中到嘉義縣行銷觀光有譜 翁章梁臉書貼兩人合照

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）臉書貼與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）合照，寫「我台灣，我驕傲」，網友紛紛留言，請翁邀陳來「嘉」開記者會，行銷觀光。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁（右）臉書貼與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）合照，寫「我台灣，我驕傲」，網友紛紛留言，請翁邀陳來「嘉」開記者會，行銷觀光。圖／取自翁章梁臉書

最強業配王，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中成為觀光大使。繼上周末到墾丁示範旅遊後，各縣市首長都強力邀約；嘉義縣長翁章梁臉書貼與陳時中合照，寫「我台灣，我驕傲」，網友紛紛留言，請翁邀陳來「嘉」行銷觀光、農產，翁章梁說，已與陳連絡，規畫安排行程中。

人氣高的陳時中帶防疫指揮中心團隊，首站到屏東示範防疫新生活及旅遊，成功行銷後，縣市長紛紛加入搶人，陳預訂周四到新竹、周五桃園、六日台南，甚至可能台南回程還要順道經過台中。

翁章梁臉書貼出與陳時中合照，只簡單寫上「我台灣。我驕傲」， 引人 關注 ，網友說，「加油加油！邀陳時中來嘉義開記者會，下次的防疫指揮中心說明會換來嘉義縣，期待喔！超棒的；福星高照，守護臺灣人民生命安全，感謝阿中部長、翁縣長哥倆好」。

陳時中與嘉義縣有因緣，地方期待陳到嘉義縣，其來有自，前年底翁章梁當選就職，行政院就是指 派陳時中主持監交，陳時中將卸任縣長張花冠交出的印信，轉交翁章梁，給予祝福，另，針對台塑捐贈認養興建的永在食安大樓經營管理議題，翁章梁「順時中」收回營運，張花冠當時主張移撥衛福部，但陳時中認為量體小不同意，最後在前行政院長賴清德任內，裁示衛福部接管。

座落縣治的永在食安大樓，2018年底台塑認養興建完工，捐贈縣府，張花冠移撥衛福部食藥署，今年初進駐人員運作，翁章梁上任收回自營運、發展「嘉義優鮮」品牌，內政部同意廢除移撥，縣府衛生、環保局檢驗單位預定明年搬遷、增購檢驗儀器，2021年運作。

陳時中 翁章梁 嘉義

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