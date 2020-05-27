再不搶救就全消失！台南文史界提報火車站周邊文化景觀

台南市鐵路地下化工程進行中，未來從日治時期至今的鐵道景觀將全部拆除、僅存台南火車站，台南文化守護行動聯盟最近向文化資產管理處提報周邊為文化景觀，希望能整體保留，而非只有火車站，周五將進行列冊追蹤審議與現勘。

隨著地下化施工，相關的景物已在逐漸消失中，像是全台留存最後一座蒸汽火車使用的水塔，日前已被拆毀，而鐵道沿線的許多老建物、像是蘇丁受醫師老宅等，也都成為斷垣殘壁，聯盟緊急提報搶救，「再不救台南火車站沿線就要全部消失了」

聯盟表示，日治時期興建的台南火車站與鐵路，是台灣發展重要的見證，如今卻只有老火車站與第一月台保留下來，但站體、月台與軌道是一體的，這次提報將第二月台、沿線軌道遺構與構件、火車轉盤、大北門城垣、壽陸橋、東門驛、光華街鐵路橋、月見溪鐵路橋、沿線卵石邊坡等，一併列為「台南車站周邊暨鐵道線群文化景觀」 。

提報資料中指出，日明治33年(西元1900年)，台南縣知事新井良一向台灣總督申請，讓鐵路貫通清代興建的大北門東側城垣，揭開台南進入現代化發展的序幕，帶動城市邊界的改變，初期台南因此成為軍事要地，後期鐵道形成重要市街、貨物集散地及物產豐饒之地，且鐵路在台南段的興建，利用日治時期的特殊工法，克服地形與水文等地貌上的限制，大幅改變城市景觀，目前都還能看到這些歷史的痕跡。

其中大北門城垣殘跡在最近的地下化工程中出土，如果要保留，必須要改變原來的施工設計；同樣也在最近出土的轉車台，為磚造結構，文史人士認為工程相當特殊，值得保存；而第二月台與第一月台相同，有日治時期特殊鉚釘結構，鋼構弧狀造型，聯盟認為，第二月台應該在國定古蹟台南車站的範圍內，不應該被拆除，希望審議委員能詳查。