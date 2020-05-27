非法舊衣回收箱充斥 台南施鐵腕移除

台南市環保局為使舊衣循環再利用，訂定回收舊衣管理辦法，核准社福團體設立舊衣回收箱，但近期大街小巷充斥尚未取得核准的舊衣回收箱，甚至被貼滿售屋廣告，經大力取締，已移除173個回收箱。

台南市環保局表示，近幾個月來常有民眾檢舉，舊衣回收箱旁髒亂且有臭味，經全面檢查，除發現有許多是非法的舊衣回收箱，且因有民眾亂丟垃圾再回收箱旁邊或裡面，造成惡臭。透過這次大掃除，把未經核准的回收箱移走，也改善市容環境。

市長黃偉哲表示，不穿的舊衣物可以打包交給環保局資源回收車，也可以投入市府核准設立的舊衣回收箱，但請勿投入非法設置的舊衣回收箱，以免造成環境髒亂，衍生公共安全問題，助長違法歪風。

環保局長謝世傑指出，合法舊衣回收箱正面下方會標示社福團體名稱、聯絡人、電話與環保局核准的文號及編號，左側或右側也會標示資源回收宣導標語、文字或圖樣。擺放地點可至環保局「台南資心回收地圖網」查詢，若市民朋友發現非法設置的舊衣回收箱，可聯絡當地清潔隊前往移除。目前全市有284個核准擺設的舊衣回收箱。

業者表示，所收集來的舊衣回收，若仍新穎且可繼續穿的，經整理後都銷往東南亞、非洲等國家，而較舊的衣褲則拿來製成抹布。