非法舊衣回收箱充斥 台南施鐵腕移除
台南市環保局為使舊衣循環再利用，訂定回收舊衣管理辦法，核准社福團體設立舊衣回收箱，但近期大街小巷充斥尚未取得核准的舊衣回收箱，甚至被貼滿售屋廣告，經大力取締，已移除173個回收箱。
台南市環保局表示，近幾個月來常有民眾檢舉，舊衣回收箱旁髒亂且有臭味，經全面檢查，除發現有許多是非法的舊衣回收箱，且因有民眾亂丟垃圾再回收箱旁邊或裡面，造成惡臭。透過這次大掃除，把未經核准的回收箱移走，也改善市容環境。
市長黃偉哲表示，不穿的舊衣物可以打包交給環保局資源回收車，也可以投入市府核准設立的舊衣回收箱，但請勿投入非法設置的舊衣回收箱，以免造成環境髒亂，衍生公共安全問題，助長違法歪風。
環保局長謝世傑指出，合法舊衣回收箱正面下方會標示社福團體名稱、聯絡人、電話與環保局核准的文號及編號，左側或右側也會標示資源回收宣導標語、文字或圖樣。擺放地點可至環保局「台南資心回收地圖網」查詢，若市民朋友發現非法設置的舊衣回收箱，可聯絡當地清潔隊前往移除。目前全市有284個核准擺設的舊衣回收箱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言