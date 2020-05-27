雲林縣府推出系列遊程振興觀光 7月1日起住宿還可抽汽車
新冠肺炎疫情逐漸趨緩，為了振興觀光產業，雲林縣政府推出安心旅遊系列活動，除精選11條經典步道，規畫一日遊及二日遊共20梯次的套裝行程，6月10日起開放雲林縣民免費報名一日遊行程，全國遊客來雲林遊玩、住宿還可抽汽車。
張麗善表示，後疫情時期來臨，鼓勵民眾多走出戶外安心旅遊，一日遊程將有4種路線4梯次，二日遊程則有4種路線7梯次，結合近20個在地特色店家，帶領遊客體驗各種農漁生活，品嚐地方特色美食。
張麗善說，縣府規畫雲東經典步道「森呼吸」及雲西「微旅行」兩種主題遊程讓遊客選擇，每人可報名一梯次，採線上網路或電話報名。
文化觀光處長陳璧君表示，針對雲林縣民身分證為P開頭、設籍在雲林縣，或在雲林縣工作、就讀雲林縣學校，特別規畫免費一日遊程，二日遊每人也享有優惠價500元，另外縣府加碼遊客可在雲林咖啡地圖的店家免費享受品咖啡活動。
陳璧君指出，去年廣受全國遊客歡迎的「住雲林抽汽車」活動，今年也將延續辦理，預計7月1日開跑，邀請遊客到訪雲林慢遊抽大獎。
文化觀光處表示，詳細遊程可至雲林縣政府文化觀光處、雲林文化旅遊網官網，或文化觀光處粉絲頁、慢遊雲林粉絲頁等網站查詢或報名報名。
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