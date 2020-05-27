影／旅遊超前部署 20家旅行業者台南踩線

疫情趨緩國旅商機湧現，包括雄獅近20家國內旅遊業者今下午南下台南踩線，台南市長黃偉哲到場表達歡迎，還親自餵食愛文芒果，希望業者能多多帶團來台南旅遊，氣氛熱絡。

根據中央政府規畫三階段旅遊振興措施，5月27日至7月底為「防疫旅遊」、8月1日至10月底為「安心旅遊」、10月1日至今年底為「國際旅遊」。與會旅遊業者大都長期經營日、韓線，當前國外疫情受阻轉搶攻國內旅遊。

今下午20多家業者來台南展開3天2夜踩線，預計走訪山上花園水道博物館、甫開幕的雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心及搭配一些觀光工廠參訪。

一行人下午先來到台南東山仙湖農場，雖然農場在田園山區，下車被眼前遼闊山景吸引。

黃偉哲也趕至表達熱烈歡迎，除逐一交換名片還親自餵食台南在地芒果，讓原來賓客受寵若驚，直呼這款市長好有親和力，也順手拉近彼此距離，黃懇請業者多多帶領遊客來台南，除大啖台南美食，也能欣賞台南山海美景。

黃偉哲說，雖然國外疫情尚未解封，但日、韓旅客向來是台南重要國際觀光客來源，其中日本每年就有10多萬人，最高峰曾超過17萬，而這次台灣防疫有成，過程中也捐口罩給日本，台日向來關係友好，相信日本、韓國未來在國際疫情趨緩，也會來台灣（台南）旅遊。