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連日大雨菜農紛搶收 西螺果菜市場：供應仍穩不必恐慌
連日大雨，雲林縣蔬菜產區的農民擔心雨勢影響，紛紛搶收蔬菜，西螺果菜市場表示，這兩天的菜價漲幅約1至2成，價格及供應量仍平穩，請民眾不要恐慌。
西螺廖姓農民表示，上周降下第一波大雨後，緊接著又放晴，許多葉菜吸飽水、來不及排水分，陸續出現爛根和枯萎的狀況，不能收的就得耕鋤，昨天又來一波大雨，今天一早馬上入園採收，能收多少算多少。
二崙鄉農會表示，受連日大雨影響，產地葉菜量採收不易，損失估約有3成左右。
西螺果菜市場指出，這兩天的交易量及菜價起伏沒有太大，今天市場交易量約750噸，蔬菜的平均價格約在每公斤26.2元左右，目前供應狀況平穩，民眾無需產生預期心理。而有部分短期葉菜類稍漲，小白菜從每公斤23.1元漲至26.4元，青江白菜從每公斤21.2元漲至24元，空心菜則漲幅較明顯，從每公斤41.8元漲至46.2。
西螺果菜市場說，萵苣、小白菜、小芥菜、青白菜、油菜、格藍菜、空心菜、莧菜、蚵仔白等，受先前降雨影響，導致蔬菜均有水傷，品質較佳者，承銷商採購意願強，因此價格上漲，而茴香及芹菜因是淡產期，加上氣候影響，產量減少，承銷商需求意願高，價格也上漲。
高冷高麗菜因氣候因素，致使生長情形及採收作業受阻，供貨量減，承銷需求轉高，而平地高麗菜和包心白菜，受連日雨勢所致，導致貨源品質良莠不齊，品質佳者，承銷商購買意願高，所以價格上漲。
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