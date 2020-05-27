85歲阿嬤和9歲小學生一起拉二胡 跨代青銀共奏畫面感人

台南市左中社區關懷據點二胡班與左鎮國小學生今天共同進行一場跨世代的「青銀」共奏，左鎮區衛生所護理長蔡秀珍表示，讓長輩和學生互相學習彼此的音樂，並一起合奏，是舉辦這場音樂會最大的意義。其中二胡班最年長的85歲簡謝淑沈跟家人提到「很喜歡和大家一起拉二胡」，且拉二胡腦力比較不會退化，女兒和女婿一口氣捐15把二胡，讓二胡班得以開辦。

這場「祖孫世代傳承技馬樂音飛揚」音樂會，上午在左鎮北極殿左中社區關懷據點登場，據點班最年長的是85歲簡謝淑沈、還有75歲林黃美孟、 71歲林清和及簡淑珍、68歲卓玉（支邑）、66歲李金鐘、65歲買淑真，最年輕63歲東素娥和左鎮區衛生所主任胡峻義。

左鎮國小有三年級李珮瑄、四年級簡淯絨、五年級蔡侑庭、六年級林秋萍、林惠萍和簡語宣，祖孫共合奏小星星、捉泥鰍、雨夜花、望春風、陽光和小雨及農村酒歌，互相學習對方會拉的曲子，透過合奏進行一場跨世代的感情交流，左鎮區長李燿州和社區長輩也踴躍來聆聽。