男童疑被迫公開不雅動作 反遭通報性騷擾

國民黨台南市議員盧崑福今天在議會質詢時表示，一名國小男學生疑遭同學逼迫，在同學面前自慰，但校方第一時間卻通報這名男學生性騷擾女學生。市府教育局表示，正深入調查。

盧崑福上午在市議會的市政總質詢時指出，這名小六男學生因與同儕溝通的壓力，被班上另3名男學生逼迫在全班面前自慰。但學校在第一時間通報時，卻指稱這名男學生對班上女同學性騷擾；原本的受害者被通報成加害者，實在相當離譜。

盧崑福表示，校方後來改稱，男學生是遭同儕壓力才有當眾不雅行為；校長在第一時間涉嫌謊報，有不適任的疑慮，教育局應解除校長職務。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，因學校校安通報內容與家長陳述不同。校方經了解後已進行校安續報，他也要求在2個星期時間內釐清真相。

台南市政府教育局針對此案發布新聞稿指出，此案內容較複雜，已要求學校確實依性平法規定啟動調查，並加強學生輔導。目前學校已完成性平調查委員聘任，將督促盡速進行調查並釐清相關行政責任。若查證校內人員違失屬實，將會予以嚴懲。

台南市教育局指出，針對這所學校校長的表現，教育局已組成調查小組進行調查。若發現校長確有不適任事實，將依規定予以改任其他職務，或進行其他適當方式處理。