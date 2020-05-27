安心旅遊搶先體驗 雲林推8條海陸深度旅遊

台灣新冠肺炎疫情風險低，相關防疫措施鬆綁，雲林縣府今天宣布推出安心旅遊行程，將於6月10日開放網路報名，首波針對縣民或在雲林就學、就業民眾走讀13鄉鎮，山海玩透透。

國內新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，雲縣府規劃「雲林安心旅遊Let's Go！」旅遊行程，包括4條二日遊和4條一日遊，共8條「海陸深度」特色路線，串聯雲林13鄉鎮。

雲林縣長張麗善說，社區深度旅遊都是縣內具特色的社區，適合全家休閒，希望這些行程能達到「山海一家親」，山區民眾到海線走走，海線民眾到山區體驗。

張麗善指出，首波針對雲林縣民或目前在雲林工作、讀書的民眾體驗，試辦後相關缺失修改後會大力對外縣市民眾號召，歡迎大家來雲林玩。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，雲東經典步道「森呼吸」旅程是由古坑華山、草嶺及石壁等地精選11條適合全家大小休憩享受森林浴設計出一日遊3條路線、二日遊2條路線，每一梯次限額18人，一日遊12梯次、二日遊8梯次。

雲西海陸深度「微旅行」則是社區深度文化之旅，一日遊及二日遊各設計4條路線，串連雲林山、海及平原共13鄉鎮市、20個在地特色店家，讓大家認識雲林社區之美、感受雲林人的人情味及品嚐社區拿手菜。

雲林縣府文化觀光表示，雲林安心旅遊將於6月10日開放網路線上報名，相關行程可上文觀處官網、雲林文化旅遊網官網、雲林縣政府文化觀光處臉書粉絲專頁查詢，或洽詢05-5523181觀光行銷科。