陳時中台南行 黃偉哲：邀基層防疫英雄同桌

中央社 / 台南27日電

衛福部長陳時中預定30日造訪台南，行程與內容還在確認安排中。台南市長黃偉哲今天表示，初步規劃邀請第一線防疫英雄與陳時中同桌享用「阿中自助餐」，把榮耀留給基層。

黃偉哲上午到市議會出席市政總質詢，手上還拿著一份「阿中部長台南行」的規劃簡報資料。進入議場前接受媒體聯訪，再度被追問有關陳時中造訪台南的相關行程安排。

黃偉哲表示，台南市政府對陳時中的到訪可說全員嚴陣以待，除了準備以在地美食設計的歐式自助餐「阿中自助餐」招待外，用餐時的取餐路線也細心規劃為「順時鐘」方向；至於有哪些美食內容，將在全部設計完成後對外公開。

他說，這次也將一改大多是大官與長官同桌吃飯的狀況，希望邀請基層的防疫英雄、治安英雄與陳時中同桌吃飯。黃偉哲強調，他自己也不見得會與陳時中同桌，希望把這個榮耀留給辛苦的基層有功人員。

黃偉哲表示，準備送給陳時中的伴手禮，基本上會以在地的帆布袋、茄芷袋，裝著媽祖賜芙、成功啤酒等台南市文創商品。而陳時中屆時穿什麼衣服、褲子、鞋子，以及行程路線、造訪景點、舉辦中央流行疫情指揮中心記者會地點等規劃，都還在進行最後的磋商確認。

陳時中 黃偉哲

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