南市下月起受理哺集乳室補助申請 最高305萬元

營造更友善職場環境，台南市政府勞工局下月起受理補助企業設置哺集乳室、托兒設(措)施，新設置者，包括中央與市府最高可補助305萬元，籲請業者把握機會申請。

台南市政府勞工局說，每年配合勞動部對於符合資格事業單位給予相關經費補助：（一）新設立托兒設施，最高補助300萬元。（二）已設置托兒設施單位，其更新或改善相關設備者，每年最高補助50萬元。（三）提供受僱者子女送托於托兒服務機構托兒津貼，每年最高補助60萬元。（四）新設置哺（集）乳室(或增購相關設備者)，最高補助2萬元。

另外，為鼓勵業者踴躍申請，除勞動部經費補助，台南市政府相關補助額度如下:（一）新設立托兒設施，最高補助5萬元。（二）已設置托兒設施單位，其更新或改善相關設備者，每年最高補助5萬元。（三）提供受僱者子女送托於托兒服務機構托兒津貼，每年最高補助3萬元。（四）新設置哺（集）乳室(或增購相關設備者)，最高補助5千元。

勞工局說，這項經費補助，將自6月1日起至7月15日止，相關訊息可至勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網(https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/Login.aspx）「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至勞工局進行初審。

勞工局長王鑫基表示，營造友善職場對事業單位，有許多正面效益；企業透過設置哺(集)乳室，可降低女性員工請假和流動率，友善哺(集)乳空間，亦可減輕女性員工嬰兒哺育和工作衝突，提升員工工作專注度，提升企業生產力和向心力。