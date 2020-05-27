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531位愛心天使捐款 圓安仁家園購買巴士美夢

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
榮獲麥當勞集團首屆全球志工獎冠軍的嘉義市麥當勞加盟商唐有建（右），去年美國麥當勞集團代表到安仁家園頒獎拍影片，院長謝孟潔帶孩子當禮物，讓唐驚喜。圖／安仁家園提供
榮獲麥當勞集團首屆全球志工獎冠軍的嘉義市麥當勞加盟商唐有建（右），去年美國麥當勞集團代表到安仁家園頒獎拍影片，院長謝孟潔帶孩子當禮物，讓唐驚喜。圖／安仁家園提供

位在嘉義縣偏鄉六腳鄉，第一所安置孤苦無依兒童、青少年照顧機構、天主教安仁家園，為提供30名院生就學、社區適應等戶外活動，去年發起「心串聯、愛飛揚」籌募中型巴士公益活動，經1年募款，獲531 位愛心天使幫助，共募款340餘萬元如願購置中型巴士。

其中讓人感動故事是，榮獲麥當勞集團首屆全球志工獎冠軍的嘉義市麥當勞加盟商唐有建，捐出全部獎金2萬5千美金，安仁孩子開心看著巴士，感恩他們口中的「麥當勞叔叔」，幫助他們圓夢。

曾獲好人好事獎的唐有建，8年多前以品堯餐廳公司加盟麥當勞，在嘉市吳鳳南路開店，熱心公益，加盟店代表台灣獲麥當勞集團特別傑出形象獎，4年前定期到安仁送麥當勞餐食，與孩子熱情互動，去年提報志工事蹟參加麥當勞集團首屆全球志工獎甄選。

唐承諾得獎，獎金全捐安仁買巴士，歷半年甄選，唐獲選全球志工獎冠軍，去年美國麥當勞集團代表到安仁頒獎拍影片，院長謝孟潔帶孩子當禮物，讓唐驚喜，碰上新冠肺炎原訂在美頒獎典禮取消，唐將2萬5千元美金獎金全捐安仁。

唐有建說，「我們往往追求事業上成就，心中忘記溫暖和愛！我也常反思事業成就跟生命成就有什麼不同？感謝麥當勞讓我有機會贏得全球志工獎第一名，成就不同的我！獎金全捐安仁加我額外捐款！，看著這群小朋友，我非常驕傲，謝謝你們讓我有這機會服務你們」。

院長謝孟潔說，安仁透過公益勸募購置中型巴士，獲得嘉林公司林錦風董事、麥當勞唐有建董事長、台北市東門獅子會、354地區新仁川獅子會及各界善心人士合計531筆善心捐款，家園才能得以340餘萬元支付中型巴士及相關費用圓夢，待疫情緩和，請神父祝聖開始行駛，圓滿孩子期待的心。

榮獲麥當勞集團首屆全球志工獎冠軍的嘉義市麥當勞加盟商唐有建（右），去年美國麥當勞集團代表到安仁家園頒獎拍影片，院長謝孟潔帶孩子當禮物，讓唐驚喜。圖／安仁家園提供
榮獲麥當勞集團首屆全球志工獎冠軍的嘉義市麥當勞加盟商唐有建（右），去年美國麥當勞集團代表到安仁家園頒獎拍影片，院長謝孟潔帶孩子當禮物，讓唐驚喜。圖／安仁家園提供
531位愛心天使捐款，圓安仁家園購買巴士美夢。圖／安仁家園提供
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麥當勞 巴士 捐款

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