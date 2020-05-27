崇文國小學童彩繪變電箱 化身阿里山小火車

嘉義市崇文國小師生近日將位於垂楊路與成仁街口北面人行道上的三座變電箱，彩繪成阿里山小火車圖樣，彩繪時，台電人員也派員全程安全監護，成功讓原本都是綠色的變電箱，注入新生命，變成路人注目焦點。

崇文國小校長林秀香說，彩繪源自於校定課程，學校日治時期在成仁街的三山國王廟借地上課，因此學童們就踏查成仁街歷史，發現是從清朝的「米街」轉變成日治時期的「美街」，當時是藝術家雲集之處，例如畫家陳澄波，但經過變遷，卻逐漸失去美街封號。

林秀香說，因此學童從藝術的向度出發，希望彩繪變電箱，三座變電箱排列有高、低、長和短，學童認為很像一列火車，因此雖然設計出數種圖案，最後票選仍選出阿里山小火車，且用最醒目的紅色漆成。

台電嘉義區處表示，台電變電箱皆為統一的顏色，崇文國小2月就函文來，希望能美化，對於外界自籌經費設計彩繪或以認養方式申請變電箱美化，都採取開放態度，同時派員從旁協助，並預先檢測設備，師生彩繪期間全程派員安全監護。