雲林縣宣布6月1日全面解禁 室內外免量體溫、戴口罩

國內新冠肺炎疫情已連續44天沒有本土新增案例，中央流行疫情指揮中心規畫於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，雲林縣長張麗善今天宣布，雲林縣提早自6月1日起全面解禁。

張麗善表示，雲林縣自6月1日起全面解禁包括室內、室外各場館，及各個校園等地的量體溫措施，且只要大家遵守防疫守則，注意個人衛生並保持安全社交距離，就可以不用戴口罩，但有上呼吸道感染的民眾務必戴上口罩，避免飛沫接觸。

張麗善指出，因應疫情趨緩，縣府授權給學校檢討相關風險評估，採尊重及開放原則，讓各校自行決定是否辦理畢業旅行，並須與家長充份取得共識，也提醒各校需依集會規範，注意社交距離、將遊覽車、住宿場所消毒，用餐時採取適當距離。

張麗善說，防疫新生活運動會持續落實，希望民眾解禁後仍要保持防疫措施，有發燒的人避免去公共場所或人多的地方，維持安全的用餐距離與咳嗽禮儀，保護自己、保護別人。

文化觀光處長陳璧君表示，北港文化中心家湖表演廳將於6月7日解封，將放寬室內群聚人數限制，從原定限制100人提升至180人，但仍採實名制入場，民眾有疑慮可配戴口罩、保持社交距離，館方也有提供酒精供民眾消毒。

陳璧君指出，每周六、日舉辦的「防疫藝起來」活動將持續辦理至6月中旬，另外流動藝術饗宴活動則於每月最後一周星期五晚上推出1集，6月份也將推出親子布袋戲，歡迎民眾共襄盛舉，參與疫情後的藝術饗宴舒緩身心。