台南首場大型就博會下月登場 勞工局：6300個職缺

將進入應屆畢業生求職高峰，台南市政府勞工局前往遠東科大辦理「青少年職涯探索就業講座」，下月20日將在南台科大舉辦今年第1場大型就業博覽會，提供超過6300個職缺，勞工局呼籲求職者把握機會卡位。

勞工局今年安排6場上述講座，協助青少年學生提前做好職涯規劃，畢業後能順利進入職場並穩定就業，邀請有多年職涯輔導經驗的陳怡靜透過講師實務分享，讓與會學生了解如何勝任職場上工作及團隊合作優勢，提醒學生就業前要事先做好準備，對應徵公司、職位及工作內容都要事先進行掌握，並增強自己面試技巧及應對，以增加錄取機會。

勞工局長王鑫基說，每年6至8月是青年學子踏出校門進入職場的「求職準備期」，今年全球各產業受到新冠肺炎疫情影響，直接影響到的就是今年應屆畢業生，他提醒學員在進入職場前，更應該提早進行職涯規劃，提升自己就業技能及競爭力，才能成功在職場上踏穩腳步順利就業。

王鑫基進一步說，依勞動部108年10-11月青年勞工就業狀況調查指出，青年勞工初次尋職所遭遇到的困難以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」最多，另青年勞工認為認識「面試或求職技巧」及「就業市場與情勢分析」，對求職是有幫助的。