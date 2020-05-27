國寶級電影看板畫師 周六要送阿中部長神秘禮物

衛生福利部部長陳時中周六將到台南，台南知名的全美戲院國寶級電影看板畫師顏振發，準備了超大幅的五虎將「防疫大作戰」看板要送給部長，表達他對心目中英雄的敬意。

據了解，顏振發從上週五就已經開始繪製，本來打算要送到台北給陳時中，剛好部長決定週六日南下台南，正好當成台南獨一無二的伴手禮。

由於時間緊迫，顏振發這幾天都在趕工，每天都畫到深夜，而白天天氣炎熱，師父每天都畫得滿身大汗，照片Po在臉書上，讓網友相當不捨，也提醒老畫師小心別中暑。

這幅畫寬度達到450公分、高度則是210公分，是顏振發最喜歡的「史詩級」巨幅畫作，全美戲院經理吳俊誠表示，老師父一直都很敬佩五虎將在防疫當中對全民的付出，在心中早就構思好這幅畫的內容，融合了老師傅數十年來畫電影看板的編排功力，完成之後一定能夠看得出磅礡的氣勢。

未來畫作到底要放在哪裡？全美戲院暫時賣個關子，表示有機會把縮小的畫作放在每天防疫記者會現場的附近，而赤崁商圈在疫情期間業績也受到嚴重的打擊，未來畫作也可能放在商圈裡面成為一個打卡景點，拉抬商圈的人潮，不過可以確定的是部長來台南之前，畫作一定會完成，將把縮小版送到部長的手裡。