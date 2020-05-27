陳時中台南行 大師顏振發盼面贈手繪防疫五虎將

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將造訪台南，國寶級電影看板手繪大師顏振發以指揮中心5名重要幹部為主角，繪製「防疫五虎將」看板，盼當面送給陳時中，為台灣防疫加油。

陳時中預定於30日造訪台南，住宿1晚後，31日在台南召開中央流行疫情指揮中心記者會。台南市政府預計安排陳時中造訪景點、品嘗在地美食，協助行銷觀光旅遊。

顏振發得知陳時中確定將造訪台南後，他在全美戲院的工作室外掛起一面大帆布，連日來加班趕工，以陳時中、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥等5人為主角，取名為「防疫大作戰」。

全美戲院總經理吳俊誠今天表示，顏振發主動繪製這幅看板，可能在明、後天可以完成，預定在30日可以公開展示，希望陳時中屆時能有機會到全美戲院來走一走，親眼看看這幅看板，也希望陳時中可以帶來人潮，幫助商圈的經濟振興。

顏振發說，他一輩子大概只有這一次機會可以「防疫五虎將」為題材來創作，希望能做個紀念；完成後將先掛在全美戲院外展示，邀請大家一起為台灣防疫加油；如果陳時中願意的話，也希望可以當面把這個作品送給陳時中。

台南市長黃偉哲指出，市府已在安排行程，邀請顏振發把這幅大作當面送給畫中的5名主角。