陳時中周六到！台南送手繪大師「防疫五虎將」作品

衛福部長陳時中預計本周六日到台南，台南市長黃偉哲今天表示，台南市政府全員嚴陣以待，小至「阿中自助餐」內容，大至整個行程邀請哪些人，都會精心安排；全美戲院國寶級電影看板手繪大師顏振發在帆布上繪製「防疫五虎將」，也將送給衛福部長陳時中。

黃偉哲說，面對阿中部長要來，台南市政府上下都嚴陣以待，小至阿中自助餐內容，大至整個行程邀請哪些人，今天下午會有正式的記者會，展示送給部長的樣品。

黃偉哲表示，過去和部長吃飯的都是大官，這次市府會邀請台南市防疫英雄、防詐騙英雄、治安英雄來跟部長同桌吃飯，將同桌的榮幸給基層防疫英雄，他自己則不見得和部長同桌。另外，自助餐要自行採「順時鐘」方向取用，「連吃飯都要順時中」。

伴手禮部分，黃偉哲今天鬆口會送陳時中帆布袋、茄芷袋，裡頭會放置媽祖賜福、成功啤酒等台南限定文創商品。至於當天大家的打扮還在構思中。

黃偉哲說，行程安排還在規畫順向的動線，防疫記者會目前考慮在市政府舉辦，畢竟頻寬較大，開直播較方便，但也要顧慮部長行程，要離火車站較近的地方。