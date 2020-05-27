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逾700歲人氣國寶玉鴨接棒翠玉白菜 故宮南院展出
嘉義縣故宮南院叫座的「人氣國寶展」，昨起由「玉鴨」接棒翠玉白菜展出，搭配「玉鴨」展，景觀湖有一對「玉鴨」造型汽球，有如霍夫曼「黃色小鴨」，最近豪大雨，湖水滿溢，「玉鴨」汽球隨風向水流漂浮吸睛。
故宮南院說，「玉鴨」接棒翠玉白菜，從昨天起到9月27日展出，「玉鴨」是逾700歲老鴨子，製作年代在宋元年間，由黃色閃玉雕琢而成，長8.5公分、寬2.8公分、高4.5公分，小巧身軀更顯精緻。
玉小鴨身軀圓潤、豐臀微翹，小小雙蹼似乎難以撐起全身的重量，憨態可掬、令人莞爾；加上探首環視、好奇純真的表情，令人感到大地春回、生機初萌的喜悅。「玉鴨」卡通造型，出現在故宮拍攝的「國寶總動員」影片中。
蘇東坡曾描寫早春美景：「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知，蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」黃玉鴨歪首環視、身軀圓潤、豐臀微翹，小小的雙蹼似乎難以撐起全身的重量，此種憨態可掬的身形，以及純真好奇的表情，令人感到大地春回。
南院園區70公頃，包含博物館區、景觀園區與人工湖區，全區以博物館為端點，通過景觀橋、園區主幹道，引領觀眾進入博物館，參觀後觀眾可循人行步道進入主題景觀園區，其中佔地13公頃上下湖區，上湖為景觀池，下湖是生態滯洪池，下湖湖心設計兩處生態小島，發揮園區內生態景觀及滯洪、防洪功能，水岸則以礫石層創造保水及多孔隙的棲地環境。
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