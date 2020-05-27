南市商圈防疫節電競賽開跑 最大獎電動機車

防疫不忘節電；台南市政府經發局邀請各商圈、市場參加節電競賽活動，獎品總價值達28萬元，即日起受理報名，最大獎為電動機車，歡迎業者踴躍參與。

經發局說，民國107年有60間商圈店及55處公有零售市場參與，總節電度數達7萬6587度。今年防疫之餘也不忘推動節電措施，延續去年推動成果持續辦理節電競賽活動，總價值達28萬元，比賽前五名依序可獲得Gogoro S Performance 電動機車、iPhone 11 Pro MAX 、Dyson V11 無線吸塵器 、 LG 空氣清淨機 、AirPods ，另外，參與商家皆可獲得iPASS一卡通 1張。

經發局說，參加的商家須設立於台南是各商圈或商業街區範圍(可參考：https://reurl.cc/kdqxOd https://reurl.cc/kdqxOd)，登記有案且為營業中服務業者，競賽方式將以防疫為主，結合節電效率進行評比，提供遵守二項以上因應指引措施照片及最近一期電費單，皆可透過網路或傳真方式報名參加。

活動即日起受理報名至今年6月30日止，用電評比期間為今年6月至9月與去年同期節電量相比。經發局表示，更多節電技巧及競賽活動，請至「臺南節電城」官方網站查詢或電洽委辦單位（05）3621750轉分機21。