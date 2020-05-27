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斷手獼猴流連校園 轉身走進樹林「那一眼神」令他難忘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供

台南市南化國小最近1、2個月，偶有一隻斷左手掌的公台灣獼猴造訪校園，每周約固定來1、2次，學生從驚喜到習以為常，獼猴在校園逛逛後再轉身走進樹林裡，顯得形單影隻，校長李世賢25日在臉書分享「今天後來牠在矮樹叢裡看著學校旁邊的樹林裡許久，然後就頭也不回的走了進去，失去蹤影。這讓我想起電影『少年Pi的奇幻漂流』裡最後那隻老虎消失在樹叢裡的情節。」

李世賢說，這隻公台灣獼猴，左手可能是遭捕獸夾夾斷，而被趕出猴群，來到山下也已有一段時間，三不五時就會來校園逛逛，小朋友們從當時發現的驚喜，幾回下來也慢慢的淡然了，這猴子也不怕生的在校園裡走走停停看看，身影挺孤單的。

李世賢在臉書分享也引起其他人共鳴，有人說「無論如何還是要回到屬於牠自己的山林啊.....哪怕終老一生」；李世賢表示，「山林已是不歸路，被趕出來的成年猴子，加上身有殘疾，會孤獨流浪至終老」，令人不勝唏噓。

李世賢也機會教育，該校下周二學力檢測完後，五年級要上烏山進行獼猴保護區的實地踏查，幾周以來和導師利用彈性時間，一起協同教孩子們有關烏山獼猴的課程，包括認識烏山獼猴保護區、獼猴爺爺的故事、認識臺灣獼猴及其社會結構、人猴戰爭等，讓小朋友們能對整個南化烏山獼猴生態有一個較清楚的瞭解。

李世賢說，最近有猴子在學校出沒，孩子們對這隻可憐的孤猴也感到同情與不捨，而對於獼猴因闖入果園被捕獸夾夾傷的事情，也提出許多正反意見與看法。或許這是南化這塊土地上不可避免的人猴衝突事件，但對於身為萬物主宰的人類，或許能有更好更良善的作為，來共同實踐里山精神，能和諧共處，彼此共好共享。

台南市動保處動物組長周俊男表示，已明文立法禁止使用及買賣捕獸夾，目前常見傷害動物的都是以前舊有的，加上境外也可購買，查緝上很困難，即使在果園查到捕獸夾也難以證明是園主所行，舉證困難導致仍不時傳出捕獸夾傷害動物事件，但比起以往已減少很多，目前只能從教育及觀念上改變，台灣獼猴損害果園作物引發的人猴衝突，希望大家本著「這是一條生命」用其他方式來防制，且一旦有動物受到捕獸夾傷害，要付出很多社會成本。

斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園，再孤單離開。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園，再孤單離開。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園，落漠眼神令人不捨。圖／李世賢提供
斷左手的台灣獼猴疑被趕出群體，四處流浪偶而現身台南南化國小校園，落漠眼神令人不捨。圖／李世賢提供

台灣獼猴 猴子 保護區

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