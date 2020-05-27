斷手獼猴流連校園 轉身走進樹林「那一眼神」令他難忘

台南市南化國小最近1、2個月，偶有一隻斷左手掌的公台灣獼猴造訪校園，每周約固定來1、2次，學生從驚喜到習以為常，獼猴在校園逛逛後再轉身走進樹林裡，顯得形單影隻，校長李世賢25日在臉書分享「今天後來牠在矮樹叢裡看著學校旁邊的樹林裡許久，然後就頭也不回的走了進去，失去蹤影。這讓我想起電影『少年Pi的奇幻漂流』裡最後那隻老虎消失在樹叢裡的情節。」

李世賢說，這隻公台灣獼猴，左手可能是遭捕獸夾夾斷，而被趕出猴群，來到山下也已有一段時間，三不五時就會來校園逛逛，小朋友們從當時發現的驚喜，幾回下來也慢慢的淡然了，這猴子也不怕生的在校園裡走走停停看看，身影挺孤單的。

李世賢在臉書分享也引起其他人共鳴，有人說「無論如何還是要回到屬於牠自己的山林啊.....哪怕終老一生」；李世賢表示，「山林已是不歸路，被趕出來的成年猴子，加上身有殘疾，會孤獨流浪至終老」，令人不勝唏噓。

李世賢也機會教育，該校下周二學力檢測完後，五年級要上烏山進行獼猴保護區的實地踏查，幾周以來和導師利用彈性時間，一起協同教孩子們有關烏山獼猴的課程，包括認識烏山獼猴保護區、獼猴爺爺的故事、認識臺灣獼猴及其社會結構、人猴戰爭等，讓小朋友們能對整個南化烏山獼猴生態有一個較清楚的瞭解。

李世賢說，最近有猴子在學校出沒，孩子們對這隻可憐的孤猴也感到同情與不捨，而對於獼猴因闖入果園被捕獸夾夾傷的事情，也提出許多正反意見與看法。或許這是南化這塊土地上不可避免的人猴衝突事件，但對於身為萬物主宰的人類，或許能有更好更良善的作為，來共同實踐里山精神，能和諧共處，彼此共好共享。