嘉市鐵路高架 環評初審未過

嘉義市區鐵路高架化10年前通過環評，但因舊有牛稠溪拆除後影響路軌，部分車站也配合都市計畫調整建設內容，交通部鐵道局必須提出環境影響差異分析報告。昨天環評初審上，環評委員批評鐵道局對於汙染影響過於輕描淡寫，評估的廢棄物、汙水增量跟車站運能不成比例，決議打回票要求補正再審。

對汙染影響輕描淡寫 環評委員決議打回票要求補正再審

嘉義市區高架化路線北起牛稠溪北側嘉義縣民雄鄉，行經嘉義市區至水上鄉為止，全長10.9公里。10年前通過的環評方案以現有牛稠溪橋作為永久軌，舊有牛稠溪橋為臨時軌，但因多年前台鐵應水利署要求拆除舊有牛稠溪橋，現在只好將現有牛稠溪橋改為臨時軌，再增建高架橋設置永久軌。

為配合嘉義市都市計畫並擴大服務，嘉北站面積將從0.8公頃增為1.9公頃，嘉義站從3層增為4層，北回站則因用地取得問題，面積從2.2公頃降為2公頃。

嘉義市鐵路高架化規畫。 記者吳姿賢／翻攝

台鐵為擴大載客量，未來車輛將從8輛編組擴大為12輛編組，水上車輛基地的維修廠房、停留線都必須加長，還會增加10股道，基地用水量、防洪工程、汙水處理系統的量能也勢必要往上調整。

昨有環評委員質疑，變更後的兩軌最小中心距離從4.11公尺降為4公尺，兩輛列車交錯快速通行可能造成噪音及安全風險，鐵道局雖說列車時速約為110公里，但前年出事的普悠瑪就是超速到140公里，應該更審慎評估。

委員指出，水上車輛基地通勤電聯車配置數也從148輛增為250輛，增幅接近七成，但鐵道局評估的用水、汙水、廢棄物量，幾乎都低於一成，「對於汙染影響過於輕描淡寫」。

另嘉北站從兩岸壁式月台改為島式月台，鐵道局說對列車噪音影響不大，但委員批評，必須要有量化分析，空口說噪音影響輕微沒有說服力。

委員最後決議，鐵道局應加強土石方、廢水、噪音、綠地評估，並提出進一步減緩措施，補充資料後再行第二次審查。