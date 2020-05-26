聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市鐵路高架 環評初審未過

聯合報 / 記者吳姿賢／台北報導
嘉義市鐵路高架化在即，新的嘉義車站將成為地標。圖／嘉義市府提供
嘉義市鐵路高架化在即，新的嘉義車站將成為地標。圖／嘉義市府提供

嘉義市區鐵路高架化10年前通過環評，但因舊有牛稠溪拆除後影響路軌，部分車站也配合都市計畫調整建設內容，交通部鐵道局必須提出環境影響差異分析報告。昨天環評初審上，環評委員批評鐵道局對於汙染影響過於輕描淡寫，評估的廢棄物、汙水增量跟車站運能不成比例，決議打回票要求補正再審。

對汙染影響輕描淡寫 環評委員決議打回票要求補正再審

嘉義市區高架化路線北起牛稠溪北側嘉義縣民雄鄉，行經嘉義市區至水上鄉為止，全長10.9公里。10年前通過的環評方案以現有牛稠溪橋作為永久軌，舊有牛稠溪橋為臨時軌，但因多年前台鐵應水利署要求拆除舊有牛稠溪橋，現在只好將現有牛稠溪橋改為臨時軌，再增建高架橋設置永久軌。

為配合嘉義市都市計畫並擴大服務，嘉北站面積將從0.8公頃增為1.9公頃，嘉義站從3層增為4層，北回站則因用地取得問題，面積從2.2公頃降為2公頃。

嘉義市鐵路高架化規畫。 記者吳姿賢／翻攝
嘉義市鐵路高架化規畫。 記者吳姿賢／翻攝

台鐵為擴大載客量，未來車輛將從8輛編組擴大為12輛編組，水上車輛基地的維修廠房、停留線都必須加長，還會增加10股道，基地用水量、防洪工程、汙水處理系統的量能也勢必要往上調整。

昨有環評委員質疑，變更後的兩軌最小中心距離從4.11公尺降為4公尺，兩輛列車交錯快速通行可能造成噪音及安全風險，鐵道局雖說列車時速約為110公里，但前年出事的普悠瑪就是超速到140公里，應該更審慎評估。

委員指出，水上車輛基地通勤電聯車配置數也從148輛增為250輛，增幅接近七成，但鐵道局評估的用水、汙水、廢棄物量，幾乎都低於一成，「對於汙染影響過於輕描淡寫」。

另嘉北站從兩岸壁式月台改為島式月台，鐵道局說對列車噪音影響不大，但委員批評，必須要有量化分析，空口說噪音影響輕微沒有說服力。

委員最後決議，鐵道局應加強土石方、廢水、噪音、綠地評估，並提出進一步減緩措施，補充資料後再行第二次審查。

嘉義 鐵道 環評 鐵路高架化 普悠瑪

延伸閱讀

挨批對汙染輕描淡寫 嘉市鐵路高架化環差初審卡關

滯洪池容量須精算 嘉義市鐵路高架化環差案再審

林佳龍視察捷運綠線 GC01標高架段工程進度超前

中老鐵路甘莊隧道 全線貫通

相關新聞

稻熱病罹病率5%以下 嘉市：影響收成甚微

目前正值梅雨季節，加上連日大雨產生的高溫潮濕環境，容易導致穗稻熱病，嘉義市區較早種植的一期稻作預計於半個月後開始收割，但...

台灣「私刑教育」400年 最有名的洗門風是...

台南市長黃偉哲前天爭取衛生福利部長陳時中台南拉抬觀光，當地民代開玩笑表示，部長南下有「洗門風」的味道，一方面道歉，二方面也洗刷南部各景點的汙名...

531位愛心天使捐款 圓安仁家園購買巴士美夢

位在嘉義縣偏鄉六腳鄉，第一所安置孤苦無依兒童、青少年照顧機構、天主教安仁家園，為提供30名院生就學、社區適應等戶外活動，...

崇文國小學童彩繪變電箱 化身阿里山小火車

嘉義市崇文國小師生近日將位於垂楊路與成仁街口北面人行道上的三座變電箱，彩繪成阿里山小火車圖樣，彩繪時，台電人員也派員全程...

台南首場大型就博會下月登場 勞工局：6300個職缺

將進入應屆畢業生求職高峰，台南市政府勞工局前往遠東科大辦理「青少年職涯探索就業講座」，下月20日將在南台科大舉辦今年第1...

雲林縣宣布6月1日全面解禁 室內外免量體溫、戴口罩

國內新冠肺炎疫情已連續44天沒有本土新增案例，中央流行疫情指揮中心規畫於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，雲林縣長張麗善今...

國寶級電影看板畫師 周六要送阿中部長神秘禮物

衛生福利部部長陳時中周六將到台南，台南知名的全美戲院國寶級電影看板畫師顏振發，準備了超大幅的五虎將「防疫大作戰」看板要送...

陳時中周六到！台南送手繪大師「防疫五虎將」作品

衛福部長陳時中預計本周六日到台南，台南市長黃偉哲今天表示，台南市政府全員嚴陣以待，小至「阿中自助餐」內容，大至整個行程邀...

逾700歲人氣國寶玉鴨接棒翠玉白菜 故宮南院展出

嘉義縣故宮南院叫座的「人氣國寶展」，昨起由「玉鴨」接棒翠玉白菜展出，搭配「玉鴨」展，景觀湖有一對「玉鴨」造型汽球，有如霍...

斷手獼猴流連校園 轉身走進樹林「那一眼神」令他難忘

台南市南化國小最近1、2個月，偶有一隻斷左手掌的公台灣獼猴造訪校園，每周約固定來1、2次，學生從驚喜到習以為常，獼猴在校...

黑葉荔枝罕見裂果 專家今勘查

嘉義縣竹崎鄉及番路鄉是黑葉荔枝產地，即將採收，日前豪大雨，造成荔枝紛紛裂果受損，去年暖冬及荔枝椿象蟲害欠收，今年果農辛苦...

疫情帶來轉機 雲林拚農業優勢

新冠肺炎疫情造成農業損失，雲林縣長張麗善昨天邀專家學者開座談會，針對後疫情時代討論雲林農業發展的機會與挑戰，台灣大學農學...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

社子島期程曝光！柯文哲卸任前公告區徵 議員催提早

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。