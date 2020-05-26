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盼疫情凍漲！ 台南送疫情指揮中心2千顆「冷凍肉粽」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左四）今天參加「端午粽情疫，社區來相挺」活動。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左四）今天參加「端午粽情疫，社區來相挺」活動。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加「端午粽情疫，社區來相挺」活動，親手用在地食材包愛心肉粽，預計要分享2千顆粽子給衛福部長陳時中所率領的中央流行疫情指揮中心團隊，傳遞台南的感謝之意，期待疫情「凍漲」。

今天行政院農委會技正彭思錦、農業科技研究院副院長黃文意、台南區農業改良場長鄭榮瑞、後壁區長翁振祥、芳榮米廠總經理黃麗琴及頂長社區發展協會理事長蕭國瑞等也都到場共襄盛舉，一起與社區阿嬤包肉粽。

台南市長黃偉哲表示，送阿中部長及所有防疫團隊肉粽，是希望疫情零成長，送「冷凍肉粽」希望疫情通通都「凍漲」。

劉育菁也指出，台南越光米再加上濃濃的人情味，綁出來的粽香絕對能遠遠地傳到台北市，希望傳達台南鄉親對部長及防疫團隊的支持，也希望台灣未來更好，防疫期末考能夠一百分。

「端午粽情疫，社區來相挺」活動由農委會科技處、台南區農業改良場、農業科技研究院農產加工整合服務中心、後壁區公所、芳榮米廠與頂長社區共同舉辦，運用在地食材－台南14號糙米、小麥和雜糧等農特產品，製作衛生安全的糙米肉粽，明天將送給中央流行疫情指揮中心團隊。

疫情 農委會 黃偉哲

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