雲153線縣道獲前瞻補助改善 騎車不必像跳探戈

雲153線縣道東勢至麥寮段，是民眾往返台78線交流道及六輕廠區的主要道路，但路面不平困擾民眾許久，有民眾說，騎車經過就像在「跳探戈」，開車時車輛晃動也很明顯，讓大家很擔心安全問題，縣府獲中央前瞻計畫補助，共耗資2020萬投入道路改善工程，預計7月中旬完工，讓用路人有條安全的路可走。

雲林縣副議長蘇俊豪指出，先前縣道153線從台78線交流道至阿坤厝段道路改善工程，因地基問題，造成路面不平，影響行的安全，屢屢接獲鄉親反應，希望此次工程能徹底改變道路品質，讓用路人舒適通行。

縣長張麗善表示，改善工程將針對153線0K+000處至2K+200處，總長約2.2公里進行施作，並將10座人手孔下地、道路刨鋪及畫設標線，提升麥寮、東勢及周邊地區重要幹道的交通安全與品質。

住在東勢的廖姓民眾說，因為經常開車往返台78線交流道，每次經過該路段常感覺路面顛簸，車子晃動很厲害，會擔心輪胎及車輛出狀況，希望路面改善後會更好通行。