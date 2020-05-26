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標線型人行道遇雨易滑 嘉縣民眾抱怨連連
嘉義縣民雄鄉公所去年底於東榮國小前的東榮路實施「東榮路、大學路3段道路改善工程建案」並設置標線型人行道，讓學生就學路上不用與車爭道，增加安全性，但今年1月完工後，每逢下雨常傳出有民眾跌倒、摔傷等情況，讓附近居民抱怨連連，希望鄉公所能進行改善。
民雄鄉公所表示，東榮路連接東榮國小前的紅磚道及大學路3段的人行道、紅磚道等，希望打造一條安全的通學步道，因此設置具抗滑效果的標線型人行道，而此路段為混合車道，停路肩本就是違停，只是畫設人行道後才常有民眾拍照檢舉，關於民眾的反映，會再經內部討論決定如何改善。
許姓民眾表示，這條路自人行道施工完成，常有機車、腳踏車滑倒，且附近的早餐店前也因人行道不能停車，顧客無法下車買東西，還常有人被拍照檢舉，大家都覺得人行道很多餘，考慮找時間集合大家意見向鄉公所抗議，希望將人行道取消。
東榮國小校長鄭秀津表示，目前並無傳出附近有學生走路或騎腳踏車跌倒的情況，且學生上放學一般都是由家長接送，或是自行騎腳踏車，較少走人行步道，鄉公所建設的人行道普遍使用率不高。
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