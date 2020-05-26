聽新聞
test
0:00 / 0:00

標線型人行道遇雨易滑 嘉縣民眾抱怨連連

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉公所於東榮國小前設置的標線型人行道因下雨常有民眾滑到，民眾抱怨連連。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉公所於東榮國小前設置的標線型人行道因下雨常有民眾滑到，民眾抱怨連連。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣民雄鄉公所去年底於東榮國小前的東榮路實施「東榮路、大學路3段道路改善工程建案」並設置標線型人行道，讓學生就學路上不用與車爭道，增加安全性，但今年1月完工後，每逢下雨常傳出有民眾跌倒、摔傷等情況，讓附近居民抱怨連連，希望鄉公所能進行改善。

民雄鄉公所表示，東榮路連接東榮國小前的紅磚道及大學路3段的人行道、紅磚道等，希望打造一條安全的通學步道，因此設置具抗滑效果的標線型人行道，而此路段為混合車道，停路肩本就是違停，只是畫設人行道後才常有民眾拍照檢舉，關於民眾的反映，會再經內部討論決定如何改善。

許姓民眾表示，這條路自人行道施工完成，常有機車、腳踏車滑倒，且附近的早餐店前也因人行道不能停車，顧客無法下車買東西，還常有人被拍照檢舉，大家都覺得人行道很多餘，考慮找時間集合大家意見向鄉公所抗議，希望將人行道取消。

東榮國小校長鄭秀津表示，目前並無傳出附近有學生走路或騎腳踏車跌倒的情況，且學生上放學一般都是由家長接送，或是自行騎腳踏車，較少走人行步道，鄉公所建設的人行道普遍使用率不高。

嘉義縣民雄鄉公所於東榮國小前設置的標線型人行道因下雨常有民眾滑到，民眾抱怨連連。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉公所於東榮國小前設置的標線型人行道因下雨常有民眾滑到，民眾抱怨連連。記者陳玫伶／攝影

人行道 腳踏車 違停

延伸閱讀

嘉縣小校傳特教生接收爭議 家長於議會拉布條抗議

板橋林家花園古意石板磚再利用 汐止人行踏徑見證歷史

影／大叔穿病袍撿地上菸屁股來抽 詭異行徑引路人報案

三重碧華、厚德通學廊道 改善完成

相關新聞

盼疫情凍漲！ 台南送疫情指揮中心2千顆「冷凍肉粽」

台南市長黃偉哲太太劉育菁今天參加「端午粽情疫，社區來相挺」活動，親手用在地食材包愛心肉粽，預計要分享2千顆粽子給衛福部長...

挨批對汙染輕描淡寫 嘉市鐵路高架化環差初審卡關

嘉義市區鐵路高架化10年前通過環評，但因舊有牛稠溪拆除後影響路軌，部分車站也配合都市計畫調整建設內容，交通部鐵道局必須提...

標線型人行道遇雨易滑 嘉縣民眾抱怨連連

嘉義縣民雄鄉公所去年底於東榮國小前的東榮路實施「東榮路、大學路3段道路改善工程建案」並設置標線型人行道，讓學生就學路上不...

台南市表揚94名防詐小天使 4月阻詐80案攔下853萬元

台南市長黃偉哲今天下午召開5月治安會報，公開表揚4月份成功阻詐有功94位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，...

盜用遊戲帳號生口角 台南六甲半夜傳槍響

一名湯姓男子昨天凌晨2時在台南市六甲區中正路，與一輛轎車內駕駛口角衝突，於轎車駛離現場時朝向該車連開數槍後逃逸。

雲林縣徵求「超廣角鏡頭」拍出雲林之美 總獎金35萬

最近在知名串流影片平台Netflix放映的電影「虎尾」，許多場景皆在雲林取景，雲林縣政府為了鼓勵台灣的影像創作者，並發掘...

防疫期老人無法聚會唱歌 嘉義縣錄製網路教學影片

嘉義縣老人比例全國居冠，全縣共362個社區、65歲以上長輩多達10萬人，防疫期間長青學苑活動暫停，老人悶在家，身心健康受...

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南玉井糖廠到善化糖廠間的玉善線鐵路，幾乎已經消失，位在中間的左鎮早年有五分車車站，除了載運甘蔗也載客，但如今舊址成了一...

從癱瘓到環遊世界 金剛芭比林欣蓓的限制級人生

四歲時癱瘓、一度想要自殺，卻發現自己連自殺的力氣都沒有，勇敢活下去，坐著輪椅環遊世界，這就是「金剛芭比」林欣蓓的限制級的...

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台南市小黃公車綠28線（左鎮草山─二寮線）上路，早上６點從左鎮果菜市場發車一路到草山里活動中心，左鎮是台南人口最少，並名...

豪雨致嘉義縣荔枝裂果 專家：黑葉荔枝頭一次出現裂果

嘉義縣山區竹崎鄉及番路鄉主要果樹黑葉品種荔枝，即將採收，日前豪大雨，造成荔枝紛紛裂果受損，去年暖冬及荔枝椿象蟲害欠收，今...

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬...

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。