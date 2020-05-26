台南市表揚94名防詐小天使 4月阻詐80案攔下853萬元

台南市長黃偉哲今天下午召開5月治安會報，公開表揚4月份成功阻詐有功94位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，警民合作成功阻詐80件、攔阻詐騙款項逾853萬元，市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意，本次受獎者計有彰化銀行、京城銀行、中國信託、玉山銀行、中華郵政、臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、國泰銀行、元大銀行及萊爾富超商OK超商、統一超商、全家超商等行店員業者。

市刑大表示，今天頒獎案例中，就有3起跨行跨轄聯手阻詐成功案件，這3件的詐騙手法皆為假交友，歹徒皆是透過臉書、LINE及交友APP主動加好友搭訕，日夜寒暄關懷以拉近關係取信任，再假借急需用錢、介紹高獲利投資案或寄送貴重禮物卡在海關需付海關費用等理由騙取被對方匯款交付財物。

50歲林姓男子遭歹徒以苦肉計方式，稱生活困頓急需用錢為由要求匯款，分別至西門路郵局及彰化銀行南臺南分行欲進行匯款；另52歲林姓男子及30歲蔡姓男子遭歹徒以介紹高獲利投資案誘騙匯款投資，分別至新營民治路郵局及臺灣銀行新營分行、中國信託鹽行分行及中國信託南臺南分行欲為匯款動作。

三位民眾第一次匯款即由行員攔阻款項，但返家後經歹徒多種說詞後，又再次前往另一間金融機構欲再匯款，所幸南市金融機構行員反詐意識及警覺心強，都適時給予關懷提問並及時成功攔阻被害款項，以防詐騙案件發生。