疫情危機帶來農業轉機 雲林邀專家學者會談農業

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今天下午邀集專家學者開座談會，針對後疫情時代，討論雲林農業發展的機會與挑戰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天下午邀集專家學者開座談會，針對後疫情時代，討論雲林農業發展的機會與挑戰。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情造成農業損失，雲林縣長張麗善今天下午邀集專家學者開座談會，針對後疫情時代，討論雲林農業發展的機會與挑戰，交流結果將成雲林推動農業政策的基礎。

張麗善表示，疫情影響許多產業及市場，而雲林是農業縣，此次在疫情壟罩下也受到不小衝擊。因此邀集台灣大學、台灣冷鏈協會、雲林縣農會、雲林物流中心公司及縣內雲林、虎尾、環球等科技大學，共50位專家學者，針對農漁畜產銷結構與永續經營，及跨域加值與國際拓銷兩大議題進行交流。

農業處長魏勝德指出，雲林農業產值已連續4年蟬聯全國第一，從農人數約有23萬多人，產項以稻米、落花生、甘蔗、蒜頭、蔬菜、漁畜產為大宗，但所面臨到的不單是疫情衝擊，包括極端氣候變遷、青壯年人口外流、環境汙染等因素，也是當前雲林縣需克服的課題。

台灣大學農學院長盧虎生表示，「疫情雖帶來危機，卻也帶來契機」他指出，疫情過後，人們已無法回復到疫情前的狀態，因此須將焦點著重在提升雲林的農業優勢。

盧虎生說，雲林的生態環境多元，具有足夠的先天地理優勢，且務農人口近50%，在本身的農業基礎建設，及農業人才培育資源完善的條件下，可再結合智能、綠能、食品安全、生物等科技，打造新樣態的消費模式，推動生態食農教育，為傳統農業加值。

台大副教授王俊豪則提出，雲林可評估設置六級企業化專案辦公室，整合各級企業總能量，以規格化、標準化、數據化、六級產業化等流程，將產業痛點轉化為市場亮點，除振興產業，也整備一套規模化模組，建立自動化產能，整備國際化戰力。

台灣冷鏈協會理事長程東和說，後疫情時代，全球全程冷鏈處理的農產品需求量勢必增加，而雲林目前尚未有冷鏈物流中心，因此他建議可建立冷鏈生態物流系統，及雲林區域性冷鏈共享系統與品質管理平台，並架構農產專業經營的行銷平台，讓全球買家了解雲林農產品特色，重新定位雲林農業價值。

此次座談會有台灣大學、台灣冷鏈協會、雲林縣農會、雲林物流中心公司及縣內雲林、虎尾、環球等科技大學共50位專家學者參與，提供雲林推動農業政策的相關建議。記者陳苡葳／攝影
此次座談會有台灣大學、台灣冷鏈協會、雲林縣農會、雲林物流中心公司及縣內雲林、虎尾、環球等科技大學共50位專家學者參與，提供雲林推動農業政策的相關建議。記者陳苡葳／攝影
台灣大學農學院長盧虎生指出，疫情過後，人們已無法回復到疫情前的狀態，因此須將焦點著重在提升雲林農業的優勢。記者陳苡葳／攝影
台灣大學農學院長盧虎生指出，疫情過後，人們已無法回復到疫情前的狀態，因此須將焦點著重在提升雲林農業的優勢。記者陳苡葳／攝影

疫情 台灣大學

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