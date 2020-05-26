嘉義賞日環食何處去 建議先卡位阿里山日落景點

中央社 / 嘉義縣26日電

中央氣象局天文站預報，6月21日將出現日環食，因環食帶將橫跨台灣本島，在嘉義可見最長的環食現象，阿里山日落景點都很適合觀賞，提早一天上山過夜更可以觀星賞銀河。

氣象局預報，6月21日夏至將出現日環食，且在嘉義可見最長的環食現象，引發網友討論嘉義縣、市何處是最佳觀賞點。

在阿里山、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明今天表示，這次的觀測時間是在下午，所以阿里山區拍日落的景點，都適合看日環食，包括小笠原山、沼平車站、沼平公園、阿里山車站、大門轉運站及二萬平車站。

黃源明表示，嘉南平原夏至午後常有雷陣雨，大雨清除空污後，阿里山的星空非常美，因此建議大家到阿里山兩天一夜遊，除了看日環食，也可以欣賞銀河及台灣中南部的夜景。夜間從阿里山遠眺，高雄市夜景、義大遊樂世界、夢時代的摩天輪，還有85摩天大樓等地標都看得到。

嘉義縣市政府及林務局等單位，也提供嘉義市北香湖公園、嘉酒文創園區、港坪運動公園、河濱運動公園、東石港口宮、觸口自然教育中心、阿里山森林遊樂區沼平公園、嘉義製材所、北回歸線太陽館、故宮南院、布袋高跟鞋教堂、觸口愛情大草原等適合觀賞的地點，供民眾參考。

阿里山 嘉義 高跟鞋教堂

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