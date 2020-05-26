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防疫期老人無法聚會唱歌 嘉義縣錄製網路教學影片
嘉義縣老人比例全國居冠，全縣共362個社區、65歲以上長輩多達10萬人，防疫期間長青學苑活動暫停，老人悶在家，身心健康受影響，為提供在家休閒娛樂，縣府邀請多名老師錄製歌唱教學影片，6月上旬起上網讓長輩在家練歌。
縣長翁章梁上午前往創新學院錄影攝影棚，了解錄製情形，技癢獻唱「田庄兄哥」，再與老師江枋稘，合唱「男人情．女人心」，7名老師雙手比讚，誇讚縣長日理萬機，難得有機會一睹翁縣長持MIC丰采，歌唱技巧棒。
108年長青學苑上下半年各有101班、3000多名學員，歌唱班只有30班，無法滿足學習需求，防疫期活動暫停，沒歌可唱，長青學苑網路歌唱教學預計有3000多名長輩受益，點閱率將超過5000人次，滿足歌唱班學員需求，還能讓更多對歌唱有興趣長輩也能家學唱歌。
社會局邀請江枋稘、郭美玲、李詠義、呂明耀、洪維謙、黃星亮和蔡勝雄等7名鄉鎮市老人會、老人福利協會和長青會的歌唱老師，進到臨時搭建攝影棚錄製教學影帶，每人錄製30至60分鐘影片，預計6月10日前上網（社會局youtube頻道）。
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