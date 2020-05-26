雲林縣徵求「超廣角鏡頭」拍出雲林之美 總獎金35萬

最近在知名串流影片平台Netflix放映的電影「虎尾」，許多場景皆在雲林取景，雲林縣政府為了鼓勵台灣的影像創作者，並發掘雲林之美，舉辦「雲林超廣角」109年公用頻道影片徵件活動，採先審拍攝計畫書、後以工作坊形式拍攝，邀請熱愛影像創作的同好踴躍參加，透過鏡頭傳遞雲林在地特色。

電影虎尾導演楊維榕超過20年沒有回到故鄉，此次因拍攝電影而遠從美國到雲林拍片，取景地點包括虎尾建國一村、莿桐稻田與惠來示範公墓等地，透過鏡頭讓世界看見雲林在地風貌。

縣長張麗善表示，期透過影片徵件，讓觀眾看見不同視角的雲林，多到雲林遊玩，感受人文、觀賞風景，徵件活動總獎金35萬，首獎獎金也從去年的10萬，加碼至15萬，今年也新增「雲林超廣角宣傳片人氣獎」獎項，祭出1萬元獎金。

新聞處長廖淑玲說，企畫書徵件至7月6日止，預計選出6組企畫書，入選的組別將會聘請1位專業導演指導協助完成5-10分鐘影片拍攝，最後進入決審決定名次，有意願報名者可至雲林縣新聞處徵件活動網頁查詢。

去年以「雲林烏魚子-討海人的嫁妝」獲獎的冠軍團隊，導演徐紫柔也現身分享，拍攝影片過程中，不僅對海口人特有腔調印象深刻，也親身感受討海人捕獲烏魚子，有如「要去，黑影；毋去，吊鼎。」這句俗語所形容，出海捕魚「早出晚歸」的辛勞，她也以鏡頭記錄討海家庭的凝聚力，至今仍感同身受。