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消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現
台南玉井糖廠到善化糖廠間的玉善線鐵路，幾乎已經消失，位在中間的左鎮早年有五分車車站，除了載運甘蔗也載客，但如今舊址成了一片空地，除了雜草叢生只存一間當年的廁所，看不到當年的風光，地方爭取水保局台南分局第一期補助600萬元，要把左鎮五分子車站意象重新打造回來，結合左鎮化石園區的觀光人潮，為偏鄉左鎮帶來發展契機。
左鎮區長李燿州表示，台南左鎮化石園區」去年5月12日開幕以來，帶來大量觀光人潮，為延續旅遊熱潮並帶動地方經濟發展效益，加上地方人士建議，提出以修復糖鐵玉善線作為連結菜寮與左鎮老街的構想。
糖鐵玉善線（玉井至善化糖廠）是舊時台糖運輸甘蔗之鐵道，因時代變遷，原鐵道已不復見，現址仍保留舊月台遺跡，平時雜草叢生缺乏管理易成為廢棄物棄置處，雨季來臨時更成為登革熱孳生點。經當地居民、專家學者、左鎮區公所及水保局台南分局共同討論下，期待透過農村產業跨域及農村區域亮點計畫協助，將現址重新美化，重現當地舊鐵道文化成為一觀光地標。
李燿州指出，目前短期計畫能復舊火車站體，包含周邊環境之綠美化。站體復舊部分除考量史真性外，可加入地方特色元素，日後可成為旅客服務中心及展覽館。希望藉由點狀發散，逐步串聯左鎮菜寮至左鎮老街段，從步道開始發展園區周邊深度體驗路線及行程，後續再評估將糖鐵線擴大為自行車道、糖鐵復駛等之可能性。
李燿州說，透過糖鐵（玉善線）舊鐵道文化再現，串聯左鎮化石文化園區及左鎮老街，更可進一步連結山上水道博物館、玉井噍吧哖事件園區，擴大連結偏鄉區域的觀光資源。原本台糖依規定要收取租金一年25萬多元，經過立委郭國文協助，以綠美化代管維護計畫書，由左鎮區公所負責代管及維護，從今年6月1日至112年5月30日。
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