從癱瘓到環遊世界 金剛芭比林欣蓓的限制級人生

四歲時癱瘓、一度想要自殺，卻發現自己連自殺的力氣都沒有，勇敢活下去，坐著輪椅環遊世界，這就是「金剛芭比」林欣蓓的限制級的人生。

為讓二度就業婦女朋友能順利接軌職場，勞動部雲嘉南分署將於5月29日(周五）下午2點在台南文化創意產業園區舉辦「婦出江湖」二度婦女就業講座活動，邀請有林欣蓓演講「我的限制級人生」，希望藉由分享她勇於突破各種限制的故事，鼓勵婦女朋友們能重新走入職場，打造不一樣的人生。

「只要勇敢，就可以飛翔」，林欣蓓4歲時，因不知名病毒侵入脊椎，年幼的她毫無預警地癱瘓，必須終身與輪椅為伍，又因長期坐輪椅導致脊椎側彎100度，就此身體多了39根鋼釘，她曾一度恨透自己，想從醫院頂樓往下跳，卻發現圍牆很高，連跳樓的能力都沒有。

後來林欣蓓沒有因此放棄人生，反而坐著輪椅用「135公分的高度」花一個月時間走遍日本、泰國、奧地利、德國、紐西蘭等10個國家，用無懼的力量證明輪椅族也能做到「兩隻腳才能做」的事情。

儘管生活充滿障礙與挑戰，林欣蓓已學會與生命和解，她認為每一段失去，都是為了等待重新開始的機會，凡事一定都有解決方法，只怕不去嘗試而已，「日子就是大吼大叫後，繼續往前衝」。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，許多婦女因婚育等因素離開職場，能外出工作的時間與機會都相對受限，看到林欣蓓用樂觀的態度，勇敢突破自我身體限制，創造不受限人生，相信能激勵許多想要回歸職場的婦女。他也鼓勵婦女朋友可就近至雲嘉南分署轄下各就業中心尋求資源與協助，重建求職自信心。

疫情趨緩，雲嘉南分署「婦出江湖」講座將陸續登場，本講座活動全程免費，參加民眾可獲紀念品一份，請提早報名，也落實防疫措施，民眾需測量額溫、雙手噴灑酒精消毒才能進入會場，亦請民眾全程配戴口罩參與，遵守主辦單位相關防疫規定，報名資訊可上分署網站查詢或撥06-6985945分機1148陳小姐。