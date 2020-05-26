台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台南市小黃公車綠28線（左鎮草山─二寮線）上路，早上６點從左鎮果菜市場發車一路到草山里活動中心，左鎮是台南人口最少，並名列全國人口老化指標前十名的極限村落，以往除了左鎮國小校車外，第一次有公家的公車進入這麼偏鄉的角落，年近90歲的草山居民及3名左鎮國中學生同車，公館社區發展協會總幹事陳柳足說，以前老人家要走2小時才能搭公車，小黃公車解決老人家外出及就醫問題，看到這個畫面眼淚都快掉下來，這是最有人性最溫暖的政策。

左鎮區長李燿州表示，左鎮區原只有綠幹線公車經過，及綠13支線行駛南168線道路，但往二寮及草山方向，從來沒有公車，除了山路崎嶇難行外，人口不多搭乘率不高，造成當地形成偏鄉中的偏鄉，地方極力爭取小黃公車，終於實現，路線經過公所、國中及睦光、岡林教會 、岡林國小、 二寮到草山活動中心。

左鎮國中校長蔡宜興也開心說，小黃公車解決了學生就學問題，目前住最偏鄉的是308高地吳姓女國三生及二竂柑子園的李姓姐弟分讀國一及國二，吳姓女國三生有弟弟讀小六，今年要升國中，姐姐之前因交通問題一度考慮就讀高雄內門國中，後來是請左鎮國小校車協助搭便車才解決，但左鎮國小校車是當年偏鄉小校裁併的附帶條件，依規定不能搭載他校學生。

蔡宜興說，這3位學生住在偏鄉中的偏鄉，家境雖清寒但成績都很好，希望孩子都能留在左中升學，可以得到更好的照顧和資源，但長年以來由左鎮國小校車搭載遊走規定邊緣也是不方便，今年起左鎮國小校車已不再搭載他校學生，一度很煩惱學生交通問題，雖然學生從308高地還要走一段路到草山里活動中心等車，但小黃公車業者也很配合學生需求，解決了學生就學問題。

左鎮公館社區包括岡林、二寮和草山最偏遠3里，陳柳足說，以前只在南168道路岡林派出所前有綠13公車站牌，像草山一帶老人家外出很不方便，除了叫計程車外，還能走的要步行2個多小時才能搭到公車，她常在路上「撿到老人家」順道搭載一程，不然就是拜託左鄰右舍或里長要外出順便載人，造成老人家有病痛都要忍到最後，有時就是吃止痛劑延誤就醫，小黃公車很彈性又有預約制，站牌一公里也能彈性接送，解決偏鄉老人家外出及醫療問題。

李燿州說，小黃公車非常方便，除了可定時定點搭乘外，也可前一天預約叫車服務，可謂暖心服務，可讓無法自行駕馭車輛的長者、學生能改善出入不便的困境，收費方式也比照大台南公車收費，原使用電子票證上下車皆完成刷卡，即可享有基本里程26元免費，持市民卡之相關優惠也完全相同，持敬老卡、愛心卡全線免費搭乘，歡迎市民多多利用「小黃公車」服務。