國慶煙火移師台南 黃偉哲將提列鹽水溪高灘地

台南市議長郭信良今天在議會質詢時表示，國慶籌備委員會決定今年的國慶煙火在台南舉行，但他希望市府把鹽水溪高灘地也納入考慮地點。市長黃偉哲表示，將呈報給中央評估。

郭信良今天在市政總質詢時表示，國慶籌備委員會決定將今年國慶煙火選在台南舉辦。台南市政府建議的地點有將軍漁港與安平漁港，但因安南區觀海橋與鹽水溪橋附近的鹽水溪高灘地視野良好，也是很好的場地，希望可以成為評估地點之一。

黃偉哲指出，台南市已睽違許多中央重大活動，這次爭取到國慶煙火，立下府會合作的好例子。除了高興之外，也感謝總統蔡英文與國慶籌備委員會，等於給了台南市一個國慶彩蛋。

黃偉哲表示，市府在約1個月前提出的建議地點是將軍漁港與安平漁港，今天郭信良提到觀海橋附近的場地，市府也列入考慮，將再一起呈報給國慶籌備委員會。