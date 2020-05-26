豪雨致嘉義縣荔枝裂果 專家：黑葉荔枝頭一次出現裂果

嘉義縣山區竹崎鄉及番路鄉主要果樹黑葉品種荔枝，即將採收，日前豪大雨，造成荔枝紛紛裂果受損，去年暖冬及荔枝椿象蟲害欠收，今年果農辛苦栽培管理，原預期豐收賣好價錢，豈料，碰上雨災，氣象局預報這幾天還有大雨，果農擔心裂果受損擴大，欲哭無淚。

縣府農業處說，目前竹崎鄉、番路鄉裂果受害面積，分別為15公頃、10公頃，損害程度分別為25%、10%，換算無收穫面積約4.75公頃。

竹崎鄉荔枝面積共552公頃、番路鄉108公頃，無收穫面積要達25%公頃，才符合啟動勘查標準，目前受損比例還未達救助標準，縣府已連絡改良場及農試所專家，將安排往勘查了解。

竹崎果農說，荔枝下月採收，日前豪大雨造成荔枝裂果，只剩2、3成未受影響，雨勢太大造成損失，農民可憐，去年欠收成，今年又遇雨災，荔枝裂果不知怎麼辦？所有成本都投下去了。

嘉義農試分所園藝主任張哲瑋博士說，黑葉荔枝面積產量最多，過去未發生裂果情形，通常裂果易發生在籽小肉多的品種，如玉荷包，裂果是否豪雨造成，或荔枝椿象蟲害咬痕因豪大雨造成裂果，過去有風災及病蟲害損失，未遇過裂果，需勘查檢視鑑定。

荔枝是夏季盛產水果，屬無患子科的常綠果樹，台灣栽培面積約1萬2800餘公頃，主要分佈新竹以南，年產值約達17億以上，荔枝產期從5月至7月中旬，由南往北順移，品種以黑葉為主佔全部面積9成。