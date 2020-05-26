嘉義縣政府因應轉型農工大縣 擬增設勞工暨青年發展處

行政院昨天核定開發嘉義縣台糖南靖、公館農場產業園區開發，縣長翁章梁為因應轉型農工大縣，增加的勞工及青年事務議題， 將改造縣政府組織，新成立「勞工暨青年發展處」，預計增加20名員額，翁章梁已提案送議會，議會臨時會後天審議。

縣府目前共21個局處（含公車處），縣府人事處長說，公車處屬事業單位，依地方制度法，府內還可新增設一個處，縣府總員額1448人，目前員額1400餘人，預定新成立的勞工暨青年發展處至少要有20個員額，議會通過組織改造，縣府總員額將滿編。

翁章梁為加快組織改造，在昨天開議的議會臨時會，提案「嘉義縣政府組織自治條例部分條文修正草案」，為強化青年及勞工就業發展，配合縣政發展需要及相關業務消長，新增勞工暨青年發展處，該處科別由社會局勞工行政科、勞資關係科移入，新增青年發展科，施行日期由縣府命令定之。

縣轄開發的產業園區有大埔美一、二期，馬稠後一期，動工開發中的馬稠後二期，為因應台商回流，行政院核定開發南靖、公館農場產業園區，另有因應戰機航艦國造，計畫開發的民雄鄉航太科技園區。

除計畫新成立勞工暨青年發展處，因嘉義縣是全國老人比例全國最高，為配合長照業務預算大幅成長，縣府將整合衛生局及社會局長照相關業務，在衛生局新成立長照專責科室，局處業務調整部分，不必另修組織自治條例送審。