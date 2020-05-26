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23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬蝦，23兩要價4140元，質疑說「這樣合理嗎？」。圖／取自「嘉義綠豆大小事」
有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬蝦，23兩要價4140元，質疑說「這樣合理嗎？」。圖／取自「嘉義綠豆大小事」

有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬蝦，23兩要價4140元，質疑說「這樣合理嗎？」引發網友熱議，有人認為太貴，有人認為合理。

陸姓網友將海鮮店消費明細及海鮮公開說，「這些要7600元，到布袋吃　這樣合理嗎，看不慣的不要看，我只是分享，完全沒有針對店家，我們只有2個人，海戰車要4140元，我要表達的只是，請大家注意要吃這樣，不如餐廳吃東西，做的很粗糙店家也貼文了，我在一次說清楚，我完全沒說店家怎樣，我更加不需要討什麼拍，清者自清，言論自由」。

店家貼文說，客人來店消費，對活體海鮮買賣烹飪方法、兩數、價格，都有跟客人說，由客人決定是否消費，對不符客人預期心理，表達歉意，但他未用坑騙手段宰殺客人。

有網友說，「太貴了，活體帝王蟹都沒這麼貴；真是坑人；我覺得不划算；一兩報價180元。1斤等於2880元，換算成公斤，1公斤等於4800元。這是那國的戰車，都比航空母艦還貴。扯！」；「店家有告知價錢，顧客自己確定要吃，不要吃完再出來靠北，不是周瑜打黃蓋嗎，愛吃又怕貴」。

游姓海鮮餐廳業者說，海戰車數量比龍蝦少，市場行情每兩140至150元，店家秤重烹飪賣180元合理，為避免消費糾紛，提醒客人消費前問清楚價格。

縣府漁業科說，海戰車是少見海鮮，若是活體，相較冷凍的海鮮價位會比較貴，為避免消費糾紛，最好直接寫出價目表，明確標示，或消費前告知價格，海戰車是龍蝦親戚，屬蟬蝦科，最明顯特徵就是頭部前面那兩片，尾部倒是跟龍蝦差不多，全身佈滿密毛，體色暗紅，產量稀少，無法大規模商業捕撈。

店家貼文回應。 圖／取自「嘉義綠豆大小事」
店家貼文回應。 圖／取自「嘉義綠豆大小事」
有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬蝦，23兩要價4140元，質疑說「這樣合理嗎？」。圖／取自「嘉義綠豆大小事」
有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文及照片說，他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，共花了7600元，其中點餐「海戰車」蟬蝦，23兩要價4140元，質疑說「這樣合理嗎？」。圖／取自「嘉義綠豆大小事」

海鮮 嘉義

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