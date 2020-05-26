邀陳時中訪台南 黃偉哲盼防疫記者會下鄉舉行

台南市長黃偉哲力邀衛福部長陳時中造訪台南，暫定於30日、31日成行。黃偉哲表示，希望安排中央流行疫情指揮中心例行記者會下鄉舉行，並提供當地特產當記者會點心。

黃偉哲上午到台南市議會出席市政總質詢，進入議場前接受媒體聯訪時，再次被問到有關邀請陳時中造訪台南一事。

黃偉哲表示，他昨天早上受訪時曾說，希望陳時中儘快來、最好在6月6日就來；但後來發現那天的政治敏感度可能比較高，加上考慮陳時中的行程，與陳時中的幕僚多次磋商後，初步認為30日、31日會是比較適當的時間。

他說，對台南的民眾和商家來說，陳時中的到訪可說是千呼萬喚始出來。但在陳時中還沒抵達台南前，其實仍不能百分之百確定這次的台南行程，許多細節仍有待確定。

黃偉哲表示，台南市政府的想法是希望台南好吃、好玩的地方讓陳時中走一遍。但台南面積太廣大，東奔西跑會花太多時間在路程上，所以才想到設計「阿中自助餐」，以歐式自助餐的概念，把一些好吃的東西分成三餐，塞到陳時中的肚子裡。

他說，包括30日的晚餐、31日的早餐、午餐，這三餐就是行銷台南美食的好機會。至於景點的安排，當然希望在有限時間內造訪最多景點，但也不希望耽擱陳時中的公務行程。

黃偉哲表示，31日還將安排場地讓陳時中召開中央流行疫情指揮中心的記者會。因為當天可能會宣布6月1日開始的一些相關政策，記者會應不會在短時間內開完，所以還要再與陳時中的幕僚好好討論一下，找一個適當的場地。

黃偉哲說，目前的想法是把記者會安排在某一個行政區的公家機關，並把當地的名產用來當成記者會用的點心，也是一個行銷的機會。另外，市府還在構思「阿中伴手禮」，有人提議以帆布包做成防疫包，這部分還在參考各界提供的意見。