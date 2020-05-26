陳時中本周末到台南！黃偉哲準備2天1夜「阿中自助餐」

衛福部長陳時中本周末要來，台南市長黃偉哲今上午受訪時表示，目前預計是周六來、周日離開，但沒等到阿中部長下火車還不能百分之百確定，市府將準備2天1夜的「阿中自助餐」給部長品嘗，藉此機會行銷台南美食和景點，另外，周日防疫記者會的地點會考慮公部門場地。

黃偉哲表示，阿中部長是千呼萬喚始出來，台南市民期待滿久的，他原本希望部長最好是下周六日來台南，但和部長幕僚溝通後則是傾向本周六日，後來因部長行程安排要克服，想說變成周六一天就好，之後又想說要過夜計畫周五來、周六走，經過一番磋商，因周五是立法院最後一天院會，行政院長蘇貞昌要求所有閣員要等到院會結束後才能離開，因此最後敲定周六來、周日離開，「但還沒等到阿中部長下火車我也不知道」。

黃偉哲說，由於下周六、日是6月6日、6月7日，剛好那天政治敏感度比較高，所以大家有點小小顧慮，最後敲定5月30、31日。

至於行程如何規畫？黃偉哲說，目前都還在思考中，因為台南面積太大，東奔西跑的話時間都花在路程中，所以可能會設計「阿中自助餐」，利用歐式BUFFET概念，將好吃的東西塞到部長肚子裡，「周六晚餐和周日早餐、午餐是行銷台南美食的機會」。另外，台南商家、市民都殷切期待部長來，行銷台南景點須考量路途因素，精心設計，希望有最大公約數，在有限的時間內造訪最多景點。

黃偉哲指出，31日的防疫記者會將宣布6月1日解禁、解封政策，場地會找市府機關，舉例來說，若是在麻豆區公所開記者會，以麻豆名產當作記者會點心；有網友提出要送部長鞋子、帆布包等伴手禮，由於可能會成為指標，所以要慎重選擇。